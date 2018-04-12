共绘亚洲与世界交融发展的新画卷

中国南海之滨，一年一度的“博鳌聚会”让这个春天再次沸腾。

4月11日傍晚，博鳌亚洲论坛2018年年会落下帷幕。4天时间里，60多场主题讨论聚焦中国、立足亚洲、面向世界，来自全球的2200余名代表畅所欲言、凝心聚力，为更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的全球化贡献亚洲智慧、亚洲方案。

在10日上午的年会开幕式上，中国国家主席习近平发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。会场内外，嘉宾们热议习主席演讲内容，肯定中国成就、赞赏中国作用、期待中国贡献。

春风化雨 中国改革奇迹深刻影响世界

“西方向中国学习什么”，这是90岁高龄的约翰·奈斯比特在本届年会“世界人文历史中的开放精神”分论坛上的演讲题目，这位未来学家坦言，“1982年我在《中国大趋势》中作出的预测，远远不及中国实际取得的成就”。

第八任联合国秘书长、博鳌亚洲论坛候任理事长潘基文，在年会最热门的分论坛“改革开放40年：中国与世界”上指出，40年前中国人民生活贫穷，但是坚定不移的改革开放已使中国成为了世界第二大经济体。

“中国人民坚持聚精会神搞建设、坚持改革开放不动摇，持之以恒，锲而不舍，推动中国发生了翻天覆地的变化。” 改革是决定中国命运的关键一招。2017年，中国经济总量突破了80万亿元，如今每年增量相当于一个中等发达国家经济规模。蒙古国总理呼日勒苏赫指出，改革开放让中国实现经济快速增长。对于本地区多数国家来说，中国已经是最大的贸易和投资伙伴。德勤全球主席柯睿尚感叹，全球财富500强企业中，1/5以上的企业总部都设在中国。“我们的业务迅速发展，正是受益于中国对全球化和创新给予的支持。我们对于中国的进一步开放仍然充满信心”。

众望所归 世界热情回应人类命运共同体理念

仔细研读博鳌亚洲论坛历次年会的主题，会发现“亚洲” “世界” “共赢” “开放”都是高频词汇。本届年会首次设置了有关非洲、拉丁美洲、欧洲的专题讨论。金砖国家新开发银行副行长莱斯利·马斯多普表示，“博鳌亚洲论坛越来越国际化了，立足亚洲，放眼世界，这也是全球化大趋势的体现”。

“全球化的‘下半场’”论坛开始后半个小时，仍有嘉宾和记者在门外排队，希望能够等到一个空位；“亚洲经济一体化的加速器”论坛上，维护开放和自由贸易的声音不绝于耳。俄罗斯驻华大使杰尼索夫对本报记者说，人类命运共同体已经成为一个世界性话题。

时代潮流滚滚向前。习近平主席在演讲中强调要把握历史规律，认清世界大势，希望各国人民同心协力、携手前行，努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

“中国人很幸运，能有习主席这样卓越的领导人。”非洲媒体集团有限公司经理哈米德·阿卜杜勒曼说，习主席提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，向世界分享了中国发展与进步的经验，有力推动了中国和其他国家的共同发展。

“21世纪海上丝绸之路与泛海经济合作”“‘一带一路’·成功案例与经验分享”的分论坛上，合作共赢的声音一浪高过一浪。美国约翰·霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·卡尔德表示，在改革开放的背景下，习主席提出的“一带一路”倡议加强了各国之间的互联互通，推动了全球化的发展。美国前商务部长古铁雷斯指出，“一带一路”建设不仅是基础设施联通，还包括政策沟通、贸易畅通等“软联通”，有助于为亚洲经济一体化过程消除制度障碍。

永不止步 中国进一步开放令世界期待

当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，新一轮科技和产业革命给人类社会发展带来新的机遇，也提出前所未有的挑战。“未来的交通”“物流的变革”……在这些高科技味浓郁的分论坛上，中国企业的分量越来越重。“中国现在是新技术的引领者”“中国在科技领域的突飞猛进源自改革开放的基因”……

习近平主席在演讲中用四个“继续”指明中国未来前行的方向。奥地利总统范德贝伦由衷感慨，中国继续坚定推进改革开放，不仅仅会造福于中国，而且也会造福于全球。马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山指出，中国继续坚持深化改革开放，对于提高中国制造质量、增强创新思维将大有帮助。

欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪说，习主席宣布的放宽外资金融机构设立限制、加强知识产权保护、制造业的进一步开放等重大举措，每一项都是对全球企业的利好，而且都制定了落实时间表，“激动人心，令人期待”。奥地利外交部长卡茵·克莱瑟则指出，汽车领域的降税和外资准入政策，欧洲非常关注，因为整个欧洲有800万个就业机会都是和汽车产业有关的，“我们希望进一步参与到中国新能源汽车的发展热潮当中”。

中国改革开放40年的成就，为亚洲的开放创新提供了中国经验和中国智慧。中国坚持改革开放不动摇并继续扩大开放的政策宣示，是对全球化和自由贸易的有力支撑。“亚洲一直以来都是世界经济的成功典范，而亚洲以及世界经济的繁荣大部分源于中国。” 沙特基础工业公司首席执行官阿尔拜延指出，打造一个开放与创新的世界，是这个时代的必然选择。

（本报记者白阳、管克江、赵成、暨佩娟、孟祥麟、裴广江、杨迅、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 06 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)