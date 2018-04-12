开放的中国照亮世界期待（评论员观察）

开放还是封闭，前进还是后退，中国答卷如同阳光穿透乌云，照亮了世界的期待

风云激荡，更显英雄本色。“大幅度放宽市场准入”“创造更有吸引力的投资环境”“加强知识产权保护”“主动扩大进口”……在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上，习近平主席宣布的一系列重大开放措施，彰显大国担当。“宜早不宜迟，宜快不宜慢”，习近平主席对开放政策落地的表态，振奋世界。正如外界所说，“中国是‘稳定的灯塔’，帮助稳定了这个‘混乱的世界’。”

开放带来进步、封闭必然落后，中国与世界的历史经验教训早已证明了这一点。开放包容，涵养过开阔的盛唐气象；闭关锁国，则招致近代中国前所未有的苦难。40年来，是改革开放推动中国实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。今天，中国对世界经济增长的贡献率超过30%；中国7亿多人摆脱贫困，占同期全球减贫人口总数70%以上。这样的“中国奇迹”，印证着在开放中发展、在合作中共赢的历史规律。二战以后，全球13个经济体实现25年以上的高速增长，无一例外都得益于投身经济全球化浪潮、采取开放政策。推进互联互通、加快融合发展，是各国繁荣发展的必然选择。

放眼全球，从新一轮科技和产业革命，到区域冲突、气候变化、恐怖活动，当今世界发展正处在一个十字路口。有的国家筑起保护主义高墙，有的国家退回单边主义老路，以致国外媒体发出“世界进入‘各扫门前雪’时代”的喟叹。正如习近平主席指出的，“反全球化的呼声，反映了经济全球化进程的不足，值得我们重视和深思”。各国发展环环相扣，一荣俱荣，一损俱损，唯有在世界经济共振中实现协调合作、联动发展，才能顺应历史的潮流。

当今世界，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。有句话说得好，“一棵树挡不住风沙，一片森林却能改变气候。”面对现实挑战，中国给出的答案不是退回到港湾中去，而是打造开放共赢的合作模式，与各国同心协力，携手前行。中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。从加入世贸组织到自贸区建设的风生水起，从推动“一带一路”建设到共筑人类命运共同体，中国始终坚定不移扩大对外开放，积极参与推动全球治理体系变革。中国人坚信，“对外开放一定会打开一个全新的局面”。

与这一全新局面相伴而生的，是中国人愈加开放自信的气质。40年来，中国勇敢打开国门，“在游泳中学会了游泳”。就在博鳌亚洲论坛举办地海南，曾因率先在全国将成片土地出让给外商开发而引起激烈争论的洋浦，历经喧嚣与沉寂之后设立保税港区，如今正蓄势打造千亿级产业集群绿色园区。类似的国内争议“旋涡”、国际摩擦“风浪”，在加入世贸组织时遇到过，在亚洲金融危机和国际金融危机爆发时碰到过，但中国融入世界、拥抱世界的态度始终坚定不移。在千千万万中国人身上，人们强烈感受到对外开放步伐不断加大带来的全球视野，感受到中国国际影响力日益增强带来的强烈自信。

开放还是封闭，前进还是后退？大门“只会越开越大”的中国答卷如同阳光穿透乌云，照亮了世界的期待。新时代、新征程，加强中国同世界交融发展的新画卷已经展开。在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展，对外开放的大道上，我们需要继续跋山涉水，闯出自己风光无限的未来，更与各国一道共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。（姜 赟）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 05 版）

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