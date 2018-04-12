中国对外开放一定会打开全新局面

习近平主席4月10日在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，强调各国要顺应时代潮流，坚持开放共赢，勇于变革创新，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进；中国将坚持改革开放不动摇，继续推出扩大开放新的重大举措，同亚洲和世界各国一道，共创亚洲和世界的美好未来。11日，在同出席博鳌亚洲论坛年会的中外企业家代表座谈时，习主席再次强调中国将坚定不移发展开放型世界经济，为亚洲和世界发展作出中国贡献，欢迎搭乘中国经济快车，分享中国改革、开放、发展的成果。

参加博鳌亚洲论坛年会的外国企业家对习主席的主旨演讲和重要讲话纷纷表示赞同，并在会场内外展开热烈讨论。

“深刻感受到中国改革开放的坚定信念”

4月11日，习近平主席同出席博鳌亚洲论坛年会的中外企业家代表举行座谈。与会企业家代表表示，习近平主席宣布的中国扩大开放的一系列新的重大举措令人鼓舞振奋，向世界发出了有利于推进全球化进程的积极信息。他们愿把握机遇，积极参与中国的改革开放进程，共建“一带一路”，实现企业更大发展，共同推动亚洲和世界经济更加繁荣。

“习近平主席的主旨演讲为中国扩大开放确定了积极的基调，我深受鼓舞。习近平主席在演讲中承诺，将创造更有吸引力的投资环境和主动扩大进口，以及通过完善执法力量、加大执法力度来加强知识产权保护。我认为，全球商界都将对此表示赞赏。”美国德勤全球主席柯睿尚表示。

“习近平主席在演讲中强调，为实现全球经济的进一步繁荣，需要走开放融通、互利共赢之路。努力构建人类命运共同体，这都让我深有感触。”韩国SK集团董事长崔泰源表示，这也是SK集团的“志向”。

“非常感谢能够得到这样的机会，与习近平主席面对面交流。我深刻感受到中国改革开放的坚定信念。”日本丰田汽车公司会长内山田竹志表示，日中两国的产业结构有非常强的互补性，建议进一步加强日中产业间的合作。

“打造开放创新世界是时代必然选择”

中国的改革开放力度前所未有，中国的发展为外资提供了持续不断的良好发展前景。这是顺应时代潮流的主动选择，给世界带来很好的合作发展机会。

德国瓦克化学股份有限公司总裁兼首席执行官施拓知表示，“我们非常支持习近平主席提出的加强知识产权保护，加大执法力度等政策，保护在华外资企业合法知识产权，这让我们对研发更有信心。”

澳大利亚汉科矿业集团公司执行董事华泰德表示，像我们这样的外企在中国顺利开展业务，这得益于改革开放。“改革开放是一个渐进的过程，中国能取得今天这样的成就，真的令人钦佩。”

华泰德清楚地记得习近平主席的演讲中提到，中国对外开放一定会打开一个全新的局面，这是非常激动人心的。“中国进一步扩大开放，让外资有更多参与机会，这对世界都是一件好事。”

“习近平主席的演讲释放出清晰而有力的信号，那就是中国将坚定不移扩大开放。这让我非常振奋并产生了强烈共鸣。”日本欧力士集团资深董事长宫内义彦说，“我更加坚信，中国金融行业的国际竞争力将会比过去40年提升得更快、更好，也更加坚定了欧力士在新时代加大在华投资力度、更加积极参与中国金融领域的决心。”

“亚洲一直以来都是世界经济的成功典范，而亚洲以及世界经济的繁荣很大程度上源于中国经济的持续活力。”沙特基础工业公司副董事长、首席执行官阿尔拜延表示。

“深化改革开放重大举措赢得世界尊重”

“习近平主席重申将改革开放作为进一步增长与繁荣关键动力的承诺，将为世界带来更多机遇。”罗兰贝格大中华区首席执行官戴璞表示，“从习主席的这篇演讲中，我感受到了平和果敢的力量。这种平和源自对中国发展道路的信心，虽然与其他工业化国家的发展路线不同，但中国取得了巨大的成功。”

“习近平主席在演讲中提出继续深化改革开放，并宣布了一系列重大举措，这践行了他2017年初在达沃斯世界经济论坛年会演讲中表示将积极营造宽松有序的投资环境的承诺，赢得了世界的尊重。”哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心主席、中央银行前行长海拉特·克里姆别托夫表示。

“习近平主席的演讲非常有影响力。当前保护主义抬头的背景下，中国领导人强调把开放政策坚定不移推进下去，表示中国不但要保持开放，还将加快开放的速度，意义重大。”印度工商会联合会中国执行董事阿都尔表示，中国按照市场经济的要求实施开放，坚持与贸易伙伴合作共赢，从这个角度来说，这对亚洲国家是很大的鼓励。

“习近平主席的演讲具有前瞻眼光，向世界清楚传递了中国将继续扩大开放的信号，非常具有积极意义。”印度商业和工业协会联盟秘书长桑加亚·巴鲁表示，习近平主席有关“一带一路”的阐述再次表明，这项倡议不是威胁，而是世界共同合作的机遇。

“每次习近平主席出席国际会议并发表演讲，都会向世界释放出稳定与和平的信息。他在博鳌亚洲论坛上的演讲令人兴奋，向世界释放了强烈的信号：中国将努力推动世界和平。”美国莱纳国际公司总裁克里斯·马林表示，习近平主席提出构建人类命运共同体的主张，胸怀地区和全球利益。在博鳌亚洲论坛这样的平台上进行更多对话与合作，建立更多连接，将有利于世界创造一个更加和平的环境。

（本报记者孟祥麟、白阳、谢亚宏、暨佩娟、陈尚文、裴广江、赵成、杨迅、李翔、管克江、齐志明、王斯雨）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 02 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、徐祥丽)