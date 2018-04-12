阿尔及利亚军机坠毁致257人丧生 全国哀悼3天

综合报道，非洲国家阿尔及利亚一架军用运输机，11日从首都阿尔及尔郊外一座空军基地起飞后不久坠毁，造成257人丧生，遇难者大部分是军人和他们的亲属。这是阿尔及利亚历来最严重的空难，目前军方已成立小组调查坠机原因。

据阿尔及利亚国防部消息，失事飞机为俄制“伊尔-76”军用运输机，当天从阿尔及利亚北部布法里克(Boufarik)空军基地起飞后不久坠毁在附近的农田里，坠机地点距离阿尔及尔西南部约25公里。飞机原计划飞往西南部边界的廷杜夫省(Tindouf)。

阿尔及利亚国防部声明说，257名遇难者中包括10名机组人员，数名生还者则在军方医院接受治疗。副国防部长萨拉赫视察了坠机地点，并下令彻查坠机原因。

阿尔及利亚总统府11日宣布，从即日起全国举行3天哀悼，悼念当天军机坠毁事故中的遇难者。

阿尔及利亚曾发生多起军机和民航机空难。2014年2月，该国空军一架“C-130大力神”运输机在东部山区坠毁，造成77人死亡，只有1人侥幸逃生。同年7月，阿尔及利亚航空公司一架民航机从布基纳法索飞回阿尔及利亚途中，在马里北部坠毁，机上116人全部遇难。

此次发生事故的“伊尔-76”型运输机由前苏联设计，自上世纪七十年代起量产，以往安全记录良好，曾广泛应用于商业和军事运输。

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