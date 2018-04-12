俄呼吁各方避免采取破坏叙利亚局势的行动

针对美国可能对叙利亚发动军事打击一事，当地时间4月11日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方呼吁避免采取破坏叙利亚局势的行动，对所谓的“使用化学武器”一事进行公正调查。

此前，美国等西方国家指责叙利亚政府军在叙东古塔地区使用化学武器，造成平民伤亡。叙、俄双方均对这一消息予以了否认。但美国方面表示，不排除与多国联合对叙利亚实施军事打击。

对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天在莫斯科对外界表示，叙利亚局势已很脆弱，俄方呼吁各方避免采取任何行动，破坏叙局势。目前对于“叙政府军使用化学武器”一事，各方存在分歧。俄方主张在做出判断和裁决前，对当地情况进行客观公正的调查，而不是依靠传闻和空洞的消息作为决策依据。

当天俄外交部发言人扎哈罗娃通过社交网站表示，现在对叙发射导弹只能摧毁所谓使用化学武器的证据，“或美国就是以此为使用导弹的目的，以使国际监督人员找不到任何证据”。

扎哈罗娃说，美国的导弹应用于对付恐怖分子，而不是用于对付连年打击国际恐怖主义的叙合法政府。

此次并非美国首次指责叙政府军使用化学武器。去年4月，美军就以此为由向叙一军用机场发射了59枚巡航导弹。

叙利亚曾多次强调叙军方不拥有化学武器。叙外交部官员认为，每当叙政府军在打击恐怖主义的战斗中取得进展时，就会出现对叙政府军使用化武的不实指责。(记者 王修君)

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