美国众议院议长宣布不再竞选连任

美国众议院议长、共和党重量级议员保罗·瑞安11日宣布将不再竞选连任，理由是想回归家庭，不想只做孩子们的“周末父亲”。

瑞安11日在美国国会宣布，他将在明年1月任期结束后退休。“如果我再干一届，我的孩子们将把我当成‘周末父亲’。我不能让这种事发生。”

瑞安现在有三个孩子。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，瑞安的父亲在他小时候去世，他是一个很看重家庭的人。但美国舆论普遍认为，瑞安宣布不再竞选连任为共和党今年的中期选举带来更大的不确定性。

有关瑞安可能辞职的传闻此前亦曾有过，但分析认为他不会在中期选举前宣布，因为这会给共和党继续保持在众议院的多数党地位带来负面影响。据《国会山报》称，瑞安的决定将会打击众议院共和党人的筹款，使更多资金流向参议院。

48岁的瑞安是威斯康辛州的众议员，在2015年前议长约翰·博纳退休后担任众议院议长。此前他曾担任众议院筹款委员会主席等重要职务，也曾是2012年共和党总统候选人罗姆尼的竞选搭档。

瑞安称自己作为议长最大的成就，一是去年年底通过税改法案，另一个就是重塑美国军队。

美国总统特朗普在社交媒体推特上称，瑞安是一个真正的好人。尽管他不再竞选连任，但没人能够质疑他取得的成就。

众议院少数党领袖、民主党众议员南希·佩洛西在声明中称，瑞安一直坚定维护自己的观点和他选区的人民。尽管我们有分歧，但我赞扬他对国家的坚定承诺。

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