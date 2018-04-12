美英法等国对叙动武蓄势待发 欧洲航空安全组织紧急预警

美英法等国对叙动武蓄势待发之际，欧洲航空安全组织(Eurocontrol)11日发布紧急通知，警告飞经叙利亚及周边空域的航班“未来72小时”谨防导弹袭击。

总部设在布鲁塞尔的欧洲航空安全组织在一份简短公告中称，由于未来72小时可能对叙利亚发射空对地导弹或巡航导弹，飞机飞行倚赖的无线电导航设备可能间歇性中断，即日起飞经东地中海空域的航班须谨慎行事。

资料显示，东地中海空域覆盖叙利亚及周边国家领空，包括与叙利亚隔海相望的欧盟成员国塞浦路斯的领空。

欧洲航空安全组织发布公告后，据半岛电视台等媒体报道，截至当地时间11日凌晨，仅有叙利亚航空公司和黎巴嫩中东航空公司的航班飞经叙利亚领空，其它航空公司的航线均绕道叙利亚领空。

11日早些时候，希腊爱琴海航空公司对媒体表示，虽然该公司密切关注未来72小时叙利亚事态发展，但尚未调整希腊首都雅典往返塞浦路斯的航班班期。

自4月7日叙利亚一非政府组织指认叙政府军在首都大马士革东古塔地区杜马镇的军事行动中使用化学武器，叙利亚局势一路升级。目前美英法等国正频繁沟通，或联手对叙利亚发动空袭。

叙利亚政府则坚决否认在杜马镇发动化武袭击，并在10日正式邀请禁止化学武器组织派遣调查组进驻杜马镇调查；俄罗斯政府也指，俄专家未在杜马镇发现化武袭击的痕迹，警告美国及其盟国不要蓄意加剧紧张局势。

2011年叙利亚爆发战乱后，多次传出化武袭击消息，去年4月美国更以此为由发动空袭，对叙政府军一处空军基地发射59枚战斧式巡航导弹。有媒体称，此次如最终动武，美英法等国或大幅扩大空袭范围。(记者 德永健)

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