罄竹难书 美国检方再列墨毒枭古斯曼90页罪状

美国联邦检察官10日向纽约一家联邦法院提交一份90页的备忘录，罗列墨西哥毒枭华金·古斯曼的诸多罪状。

检方说，先前起诉古斯曼时没有提到这些罪名，原因是他恶行累累，无法在起诉书上一一罗列。

按照美国《纽约时报》的说法，这是检方首次向法庭提交详尽的罪证“清单”。检方还向法庭提出，希望庭审期间向陪审团呈递这些“血腥”证据。

备忘录说，上世纪80年代起，古斯曼“系统性地绑架、侵害、折磨、谋杀对他贩毒活动构成威胁的人”。

2017年1月，美国将古斯曼引渡至纽约市，关押在曼哈顿一座安保森严的联邦监狱。美国检方以贩毒、洗钱、谋杀等罪名起诉古斯曼，案件定于9月开庭审理。

备忘录依据人证、物证，描述古斯曼的多条罪行。检方说，除40名证人，他们掌握的其他证据包括古斯曼行踪的卫星照片、毒品账目、数十段视频、数以千计电话录音片段和电子邮件以及超过30万页文件。

备忘录说，古斯曼1993年试图将7.3吨可卡因装入墨西哥辣椒罐头运往美国；2001年，作为墨最大贩毒集团“锡那罗亚”的头目，他与两个敌对帮派“开战”，命令手下捉到这些帮派的成员后折磨他们。他“至少有一次开枪将他们爆头，然后让手下处理尸体”；2006年，一次俘获两名敌对帮派的成员后，他先让手下殴打他们，然后用长枪将二人打死，再让手下挖洞，将两具尸体投入洞中焚烧。

古斯曼的律师爱德华多·巴拉雷索10日说，他了解检方备忘录内容后将“及时予以回应”。

检方以证人人身安全为由，要求法庭允许一些证人使用假名出庭。巴拉雷索9日向法庭提出，检方应提供所有证人的犯罪记录。过去数月来，巴拉雷索指称古斯曼关押候审期间受到苛刻对待并以民众对这起案件的高关注度为由，认定案件不会得到公正审理。

美国影星西恩·潘2015年秘密见到藏匿山间的古斯曼，替《滚石》杂志采访他，同时称赞他做慈善，是一名绿林好汉。检方在备忘录中请求法官不允许辨方在庭审期间提及这次采访。

古斯曼绰号“矮子”，现年60岁，墨西哥过去数十年发生的毒品暴力事件相当大一部分与他相关。他还因2001年和2015年两次越狱而“闻名”。（郭倩）（新华社专特稿）

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