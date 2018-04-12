哥伦比亚警察遭爆炸袭击 至少8人死亡

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新华社波哥大４月１１日电（记者何珊）哥伦比亚警方１１日说，一队巡警当天在该国西北部安蒂奥基亚省遭遇爆炸袭击，至少８名警察死亡。
哥伦比亚警方当天发表声明说，袭击发生在安蒂奥基亚省圣佩德罗－德乌拉瓦镇郊区，疑似“海湾家族”集团成员引爆了爆炸装置，造成８名警察死亡。
声明说，哥伦比亚国家警察谴责这种“恐怖主义行为”，愿与其他各部门合作，尽快找出并缉捕制造袭击的人。
“海湾家族”是哥伦比亚境内最大的犯罪集团，盘踞在安蒂奥基亚省的多个地区，从事贩毒、勒索、谋杀等犯罪活动。
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