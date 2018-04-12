中加开启自贸协定谈判是维护自由贸易和经济全球化的积极信号

人民网4月11日渥太华电（记者 吴云）我驻加拿大大使卢沙野10日在渥太华表示，中加开启自贸协定谈判，会向世界发出积极信号，即两国都高举维护自由贸易和经济全球化的旗帜。

卢沙野是在回答加拿大记者提问时做上述表示的。

卢沙野说，中加两国就自贸协定谈判开展了4轮探索性讨论，目的是对于自贸协定通常会涉及到的一些贸易投资领域的互利措施达成一些共识。我们已经准备好，随时愿意同加方开启自贸协定谈判。而且我们认为在当前形势下，中加开启自贸协定谈判，会向世界发出积极信号，即两国都高举维护自由贸易和经济全球化的旗帜。

卢沙野说，中加两国已就自贸协定的广泛问题达成了共识，但在进步性贸易等问题上还有分歧。中方早就说过，我们的基本立场是，不管冠之以何种名称、概念，在自贸谈判中不要掺杂进太多同贸易无关的议题。当然，也许双方对什么是同贸易有关或无关的问题的判断就不一样。我们认为，如果连对一个问题的基本判断都不一致的话，不如将它拿掉，不要让它干扰双方的自贸协定谈判。

同日，加拿大前驻华大使赵朴也呼吁加拿大政府立即行动，同中国开始中加自由贸易正式谈判。他说，中加两国必须在今年开始自由贸易正式谈判，否则明年秋天加拿大大选将对深化中加经济关系构成干扰。

中加在自由贸易4轮探索性讨论结束后尚未正式启动的主要原因是加拿大政府在坚持将“进步性贸易日程”纳入正式谈判。

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