2018年伦敦书展开幕中国方案颇受关注

人民网4月11日伦敦电（记者许立群、强薇）4月10-12日，2018年伦敦国际书展在伦敦奥林匹亚展览中心开幕。伦敦书展被誉为全球图书业最重要的春季盛会，与每年秋季举行的德国法兰克福书展并驾齐驱。书展不仅是全球图书出版业一年一度的盛会，更是一个各国思想和文化相互沟通和碰撞的舞台。今年的书展上，聚焦“中国治理”“中国方案”的书籍成为了一大亮点。

“中国近年来提出的‘一带一路’倡议试图展示中国如何成为世界新兴力量、如何从根本上帮助世界弥合分歧，这一举措将成为促进全球和平与合作的手段，而不会加剧大国的抗争。”英国社会科学院院士、英国社会学会荣誉副会长马丁·阿尔布劳教授近年来一贯关注中国社会发展问题。阿尔布劳将他的研究著成了《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导理论》一书，深入探讨了中国在未来世界中承担的责任。在书展上，这本书吸引了许多参观者驻足。

伦敦经济学院前校长安东尼·吉登斯勋爵表示：“这本书对人类社会巨大变化以及中国在塑造其进一步发展方向可能发挥的关键作用做出了卓有成效的研究。当美国从过去的全球角色中撤出时，中国不但可以，而且必须在塑造世界社会中起到举足轻重的作用。”

在传播中国理念的同时，伦敦书展也成为了中国出版社与英国出版社合作的平台，让中国文化、中国出版走出国门。江苏凤凰出版传媒集团与英国查思出版社共同出版的《我的七爸周恩来》英文版在书展上举行了首发式。查思出版社近年来也翻译出版了多部有关中国政治、经济、科技等方面的论著，为英国读者了解中国敞开了一扇大门。

本届书展上，来自中国的多个出版社还共同组成了“中国出版”展台，参展书籍包括社会、文化、历史、儿童读物等多个种类，让观众能够一瞥中国出版业的蓬勃发展。此外，在书展期间，还会举行多场与中国相关的发布会和交流会，中英两国的作者和读者将一同探讨在出版物的范畴下东西方的文化传播。

伦敦书展总监杰克斯·托马斯女士在接受本报记者采访时表示，中国是伦敦书展第二大参展国，她热情欢迎中国的参展者，对于中国出版商而言，伦敦书展是一个接触英语出版物和国际市场的重要渠道。“我认为，双向交流至关重要，我们不仅要开拓中国市场，也希望代表中国优秀文化的书籍更多进入到英国市场。”

伦敦国际书展始于1971年，今年，有代表120多个国家的1500多个出版商参加书展，预计将吸引超过25000名参观者前来。举行的本届书展的奥林匹亚展览中心有着128年的历史，总面积达4.2万平方米。

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