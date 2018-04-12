中企承建乌克兰最大太阳能电站

中国机械设备工程股份有限公司近日与乌克兰最大的私营能源企业——顿巴斯燃料和能源公司在乌克兰首都基辅签订合同，承建乌境内规模最大的太阳能发电站。

太阳能电站将建在乌中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州的尼科波尔市附近，计划装机容量200兆瓦，每年可提供2.8亿千瓦时的绿色电力，位居欧洲太阳能电站前三位。顿巴斯燃料和能源公司计划投资约2.3亿欧元，中方将为项目提供部分融资。电站建设工程预计今年底基本完工，明年3月正式并网发电，可保障10万户家庭用电，每年可减少30万吨二氧化碳排放量。

乌克兰能源领域严重依赖传统化燃料和核能。2017年，乌可再生能源仅占总发电量的1%左右。为改善能源结构，乌政府提出国家能源发展战略，计划到2020年前将可再生能源发电总装机容量提高到5000兆瓦。为此，乌克兰正努力制定透明的市场规则，改善投资环境，吸引外国投资发展可再生能源。2018年前2个月，乌可再生能源发电量较去年同期平均增长25%，其中太阳能发电增长12%。

顿巴斯燃料和能源公司总经理季姆琴科向媒体表示，中国是世界能源领域投资的领军者，中国企业的加盟，将带动乌绿色能源产业的发展。

中国机械设备工程股份有限公司董事长张淳向本报记者表示，乌能源产业处于转型阶段，对可再生能源需求迫切，中方将同乌方企业一起保质保量地把项目完成好，打造电力能源品牌，深化与乌在绿色能源领域的合作。

中国驻乌克兰使馆商务参赞刘军向本报记者表示，可再生能源是中乌经贸合作的重要方向。乌政府计划将可再生能源比重提高至11%，这为中国企业提供了难得的发展机遇。中国企业应充分发挥自己在材料、设备、设计、融资等方面的优势，加快进军乌绿色能源市场。

（本报基辅4月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 22 版）

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