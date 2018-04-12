“中国对我们只有友善”（外媒看中国）

非洲财经通讯社日前发表题为《中国对我们只有友善，但美国人却认为……》的文章，对中国在非洲的投资给予积极评价。文章不仅指出中国在非洲投资多元，非洲从中国的发展中获利，还对比了美国在非洲的投资及其态度。

文中指出，中非的长期友好关系，曾被美国官方公开地指责。但中国与非洲向人们展示了深厚友谊。不久前访问中国的喀麦隆总统向喀中合作致敬，并表示这一合作让喀麦隆人民从中获益良多，希望中国能向喀麦隆进行更多的投资。

数据统计能说明一切。中非合作的数据令人印象深刻。据统计，中国对非投资每年高速增长，对非直接投资存量在10余年间增长了十几倍。国际货币基金组织的一份报告显示，过去12年间，中国对非洲国内生产总值增长的影响最为关键，超过其他国家和地区。此外，2012年以来，中国已成为第二大非洲商品进口国，仅次于欧盟。

文章认为，中国对非洲的贷款没有任何关于治理方面的条件。在西方开始对非洲的贷款收紧时，中国拿起了“接力棒”。按照麦肯锡公司的研究，至2015年中国在非洲基础设施领域投资金额为210亿美元，超过了非洲开发银行、欧洲投资银行、八国集团、世界银行的总和。

美国约翰·霍普金斯大学中非研究所总结称，中国在非洲新项目的外国直接投资中占据重要地位。从项目数量来说，中国排名第三；从投资金额来看，中国位居第一。美国在非洲的投资主要集中在矿产、石油资源，而中国的投资更加多元化，主要集中在基础设施和服务领域，而基础设施正是非洲需要跨越的真实鸿沟。贸易数字更为明显，1992年至2016年，中国进口非洲货物金额达8134亿美元。

中国在非洲的投资，为非洲人民提供了最多的就业。中国也为非洲企业提供了巨大的商机，非洲企业应当抓住机遇。

文章还列举了非洲在与中国合作中能够获益的领域。一是原材料加工。2008年，中国从非洲进口的80%是原材料和石油，现在，这一比例下降至53%，这说明非洲其他生产链开始吸引中国市场。研究显示，非洲从中获得了原材料加工程序的一部分附加值。二是农业生产。非洲拥有广阔的耕地，同时，中国人民生活水平和收入快速提高，对于食品需求日益丰富。三是丰富而廉价的劳动力，这也是非洲的一张“王牌”。如果非洲能够吸引一些劳动密集型产业，非洲的整体就业水平将有质的飞跃。为此，非洲也需要改善投资环境。四是技术转移。在为当地创造就业的同时，中国也在吸引非洲留学生。2016年，非洲留华学生超过6万人，成为第三大留学生群体。

（本报驻南非记者李志伟翻译整理）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 22 版）

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