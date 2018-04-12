中东欧，架起座座汉语桥

核心阅读

“小燕子穿花衣，年年春天来这里……”活跃的课堂，熟悉的儿歌，如果不是一群金发碧眼的小朋友在歌唱，很难想象这是波兰热舒夫市一家公立幼儿园的中文课。从2012年开始，热舒夫就开始在14所公立幼儿园中设立免费的中文课，在当地越来越受欢迎，也培养了一批热爱中国文化的小使者。

热舒夫市的汉语热，是中文教育在中东欧国家受到追捧的一个缩影。近年来，随着“一带一路”倡议不断推进，从玫瑰之都索菲亚到浪漫之城布拉格，从海滨城市格但斯克到历史名城布达佩斯，中文像徐徐而来的东风，拂动了中东欧人民心中的中国情结。

孔子学院不只展示中国文化，更培养学以致用的栋梁

“美丽的汉语在中波之间搭起了一座友谊之桥。”在波兰弗罗茨瓦夫市近日举办的首届“长城杯”大学生汉语知识竞赛上，弗罗茨瓦夫大学副校长、孔院董事会主席扬·布尔杜凯维奇在祝贺获奖者时表示。

这次汉语知识竞赛由弗罗茨瓦夫大学孔子学院举办，吸引了大批汉语爱好者参加，从趣味横生的演讲答题到古香古韵的才艺展示，参赛者们的精彩表现赢得了观众的热烈掌声。

近年来，中东欧地区中文教育的逐渐升温，孔子学院功不可没。据国家汉语国际推广领导小组办公室的相关负责人介绍，中东欧各国人口规模虽然不大，却是孔子学院发展和建设非常亮眼的地区之一。截至目前，中东欧16国已经建立了29所孔子学院36座孔子课堂，2017年注册学员接近4万人。

为结合中东欧各国的中文人才培养需求，中东欧的孔子学院也是各显神通，各具特色。捷克帕拉茨基大学孔子学院每年都与当地政府和企业合作，积极服务“一带一路”上的合作项目；保加利亚索菲亚孔子学院每年要组织数十场中国文化的推介与论坛活动，有些已经成为当地的品牌活动；匈牙利罗兰大学孔子学院自主编写汉语教材，培养了大批本土的中文教师；佩奇大学中医孔子学院是欧洲大陆第一所中医特色孔子学院，高端中医学术交流成果显著……

“孔子学院并不仅仅是展示中文和中国文化的窗口，而是推动合作和交流的平台，孔子学院像学校的任何一个学院一样，希望培养出来的学生是能够学以致用的栋梁之材。”弗罗茨瓦夫大学孔子学院中方院长王虎说。

不同层次不同形式的中文教育百花齐放

中东欧的中文教育，并非只有孔子学院一枝独秀。从幼儿园到大学课堂，从政府机构到企业组织，都有不同层次不同形式的中文教育与培训，可以说是百花齐放。

埃夫洛吉·格奥尔基耶夫学校，是保加利亚第一所将中文作为第一外语教学的私立学校。成立两年多来，学习中文的人数从4个人增加到了40多人，学校今年将制定新的招生计划，将学习中文学生名额扩招至100人。校长奥尔佳·雅拉莫娃表示：“中文现在是非常热门的外语课程，很多学校的中文课程供不应求，所以我们对招收新的中文学生非常有信心。”

匈牙利有句俗语，形容遇到困难会说“这跟学中文一样难”，但不易学的中文却成为匈牙利最主要的外语教学内容之一。匈牙利是第一个设立母语和汉语双语教学的欧洲国家，不少中小学都开设了中文课，将中文列为第二外语考试科目。罗兰大学孔子学院积极推进中文教师本土化，并已经推动将汉语考试纳入高考。

帕维尔现在是华沙一所语言培训机构的中文老师，大学时学习中文的他经常感觉自己学了一个太冷门的专业，但现在他却感觉自己的专业太火爆了。“中国和波兰的生意往来非常多，很多企业都有中文培训的需求，很多家长也希望孩子从小就接触中文，我教过的学生从小学生到老人都有，他们对中国都充满兴趣。”帕维尔说。

“这几年从事海外中文教育的工作者逐渐有一个共识，就是中文要放低身段，逐渐从大学课堂扩展开来，更多地走进中小学，走进社区企业。语言既是一门学问更是一门工具，认清了这一点，中文教育在海外才能越走越远。” 波兰克拉科夫孔子学院中方院长韩新忠说。

中国是全球化的重要引领者，懂中文能更好地了解世界

“学习中文能更好地了解中国人是如何思考问题的。”“中国文化古老又迷人，中文是了解它的一把钥匙。”“现在在波兰的中国企业很多，学好中文将来就业机会更多。”在华沙社会科学和人文大学的中文课堂上，当被问到为何学习中文时，来自亚洲研究专业的学生们纷纷表达自己的观点。对于这群青年学生，中文不仅是他们3年的必修课，更是他们为自己未来储备的一笔宝贵财富。

语言的背后是交流合作，是民心所向，是互相学习。作为“一带一路”建设的积极参与者，中东欧各国对与中国的合作充满期待：在匈牙利，“一带一路”倡议下中国与中东欧的合作被赞誉为“向东方开放”，塞尔维亚将其称为“可靠友谊的黏合剂”，而波兰政府将之描述为“巨大的机遇”。

“中国是当今世界全球化的重要引领者，了解中国的理念，中国的制度和文化，对分析当今世界格局变化有着重要意义。中国文化讲究润物细无声，中文就是这样一种语言。它不是强迫大家学习，而是用自身的魅力来赢得尊重，这一点很让人钦佩。”捷克查理大学捷中交流中心执行董事米洛什·巴拉班说。

随着中国项目、中资企业、中华文化陆续在中东欧开花结果，中国在当地人民心中不再是遥远的东方国度，而是变成了近在咫尺的朋友伙伴，中文也将为民心相通搭建更宽广、结实的桥梁。

（本报华沙4月11日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 22 版）

(责编：冯人綦、王吉全)