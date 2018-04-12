全球制造业开启“买买买”模式（经济透视）

据报道，全球企业资本支出经历了近3年的持续下滑后，2017年呈现出增长迹象，并创下2011年来的新高。高盛调研2500多家公司也发现，2017年这些企业资本支出总额同比增长4%，与全球GDP实际增速基本一致。有分析称，全球经济逐步迎来了全球企业资本支出协同增长的新阶段。

企业资本支出是指为固定资产增值的所有经费支出。也就是说，全球企业正在开启“买买买”模式，增加固定资产投资，从而扩大生产。这确实是一个可喜的迹象。那么，这是否预示着全球制造业的复苏？

一般而言，全球资本支出的增长主要受名义GDP增长率、产能过剩、不确定性和科技水平等4个因素的影响。据最新资料显示，2017年全球名义GDP增长实现了2011年以来最快增长，全球经济呈现出复苏迹象，尤其是以中国为代表的新兴经济体增长格外亮眼，提振了市场的信心。

值得注意的是，此轮全球资本支出的增长，更多是由科技类公司驱动。随着5G时代网络的跨越式升级，电子行业将迎来以5G应用为核心支撑的第二轮创新。天线、射频、玻璃及陶瓷机身、高端显示、无线充电、3D成像等零组件产品升级，也将会推动电子行业新一轮的爆发式创新和升级，随之而来的是资本支出的不断增长。比如，2017年全球企业中投资最多的是三星电子，其资本支出总额达到440亿美元，主要用于基础设施，包括新建工厂用于生产半导体、显示屏和其他设备。同时，以人工智能为代表的科技类公司也快速发展，不少企业积极向数字化转型，大力投资新型资产。所以，全球资本支出的加快增长，正在推动全球制造业迎来复苏。

然而，全球制造业复苏依然存在不少现实挑战。当前全球贸易保护主义抬头，在全球经济“你中有我，我中有你”的发展格局下，贸易保护主义势必会给未来全球经济的可持续增长带来威胁。此外，地缘政治风险和政策不确定性，会影响全球范围内的资本支出；人们对以人工智能为代表的科技高速发展的担忧情绪，也会在一定程度上影响全球制造业复苏的势头。

在当今全球生产网络体系，各国企业之间的联动性和协同性日益增长，企业资本支出具有明显的互补性和同步性。随着数字经济技术、人工智能的高速发展，科技和电信行业公司通过全球生产网络体系，正在推动全球制造业投资复苏，进而推动全球经济协同增长。虽然有不少挑战，但从趋势上看，全球企业资本支出增长的前景依然值得期待。

（作者为中国社会科学院经济研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 22 版）

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