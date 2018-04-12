感受中国创新的强劲脉搏（记者手记）

变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。在博鳌亚洲论坛年会上，世界各国嘉宾感受到中国开放发展的强劲脉搏，体验科技创新的青春活力。

“您好，欢迎您来到博鳌亚洲论坛！”刚刚走进博鳌亚洲论坛国际会议中心，法国“桥”智库主席若埃尔·吕埃就立即被科大讯飞展台上的黑色翻译机所吸引。

在本次博鳌亚洲论坛年会上，500台讯飞翻译机承担起“志愿者”工作，为与会代表、媒体记者搭建沟通桥梁。

“带上它，真的可以与世界畅聊，行走世界太方便了。”测试了中英文互译后，吕埃给出了这样的评价：“效果很好，完全可以胜任翻译的工作。”

苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗。正如习近平主席在论坛开幕式上的主旨演讲中所说，当今世界，变革创新的潮流滚滚向前。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。

巴基斯坦前总理阿齐兹曾长期在跨国银行工作，在担任总理前是巴基斯坦财政部长。他对科技创新、金融领域都很感兴趣。论坛年会刚开始，他就拉着巴基斯坦中巴经济走廊前特使扎法尔同机器人小i和小冰互动、交流、合影。机器人小冰为阿齐兹的颜值打出了96分的高分，他笑得非常开心，举着打印出来的照片合影，还要求工作人员为他翻译小冰给他写的诗。

总部位于法国巴黎的清洁能源论坛首席执行官薄锐思，体验与机器人小i互动后很高兴，又带着刚到会场的同伴一起参观科技展览。

会场上，“腾讯同传”把嘉宾演讲内容以中英文双语形式实时投屏展示，还能利用微信小程序回放会议记录。

“未来的交通”“未来的通信”“未来的生产”“新一代技术革命”……本届博鳌亚洲论坛年会会场内外涌动着十足的科技感。

在习近平主席同中外企业家代表座谈会上，美国德勤全球主席柯睿尚高兴地说：“公司中国业务迅速发展，正是得益于中国对全球化和创新的支持。我们对中国的扩大开放充满信心。”

开放共创繁荣，创新引领未来。正如沙特基础工业公司首席执行官阿尔拜延所说，“打造一个开放与创新的世界，是这个时代的必然选择。”

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 21 版）

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