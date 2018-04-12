从中国成功实践中汲取更多养分

日暖风清，政要云集。第七次来到海南博鳌的亚洲开发银行副行长史蒂芬·格罗夫感受到了本次年会的非同一般——习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表的主旨演讲具有重大意义，让本次年会的思想价值显著提升。

格罗夫表示，中国40年前开启的改革开放，是一项“充满雄心壮志的计划”。正如习近平主席所言“改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程”，中国的改革开放进程在给自身带来高速经济发展的同时，也把发展理念传递给亚洲乃至整个世界。

“中国40年改革开放给人们提供了许多弥足珍贵的启示，其中最重要的一条就是，一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”在格罗夫看来，习主席这句话，道出了中国缔造伟大发展奇迹的奥秘。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”格罗夫说，习近平主席这句话彰显了中国持续改革开放的决心。过去40年中国取得的发展得益于开放，今后，要取得更高质量的发展，还需要更加全面的开放。中国选择的开放道路顺应了历史发展的时代潮流。

格罗夫表示，发展中国家要跨越“中等收入陷阱”，关键是加强对创新、科研、教育、卫生等领域的投入。“中国正在推行的各项改革，着眼于解决这些问题。”他认为，中国有能力把控好改革的步伐，在保持经济稳中有进的同时，提升生产力，迈向更高层次的发展。

“习主席向世界传达了中国坚定不移全面深化改革的决心。”出于对国企改革和企业市场化改革的密切关注，格罗夫强调，“中国对深化改革和对外开放可以给世界提供更好的服务和更高质量的产品，并提升中国的国家竞争力，对未来继续推动全球发展与合作发挥关键性作用。”

主动扩大进口、降低汽车进口关税、创造更有吸引力的投资环境……格罗夫说：“这展示了中国对各国开放大门的诚意，也给世界释放了非常积极的信号：中国将继续支持世界贸易体系，减少贸易壁垒可能导致的负面影响。”

“习主席提出了很多具体的改革举措，国际社会都翘首以待”，格罗夫说，“这个世界彼此依靠。未来，国家的发展将更依赖于国际合作，单边主义的方法和手段，无法应对当今世界的挑战。如果我们加强沟通，共同关注当前存在的问题，就可以共建命运共同体，增进彼此的繁荣。”

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 21 版）

(责编：冯人綦、王吉全)