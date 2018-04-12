澳大利亚前外长、悉尼科技大学澳中关系研究院院长鲍勃·卡尔行色匆匆，一走进人民日报博鳌亚洲论坛全媒体报道中心的门就要水喝——4月10日下午参加完题为“改革开放40年：中国与世界”的讨论会，他连续接受10家媒体采访，人民日报是第六家，这期间他滴水未进。

卡尔教授说，中国的和平发展具有世界意义。作为澳大利亚智库的一员，他有动力多向各界宣介中国作用。特别是10日上午习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表的主旨演讲，是历史性的一次演讲。他钦佩地表示：“习主席是一位富有远见、充满睿智的领导人。”

“我从习主席的演讲中深深感受到，改革开放已经融入了中国精神的血液和生命中。”卡尔认为，改革开放不仅深刻改变了中国，也的的确确改变着世界。

习主席在演讲中向全世界宣示，邓小平开启的改革开放之路将会继续下去，而且将迈出更大更新的步伐。也就是改革开放只有进行时，没有完成时。卡尔感叹道：“习近平主席从更长远、更宏大的视野来发表对全球化的观点，演讲中表现出的勇毅和果决，令人钦佩。在这个急剧变革的时代，习主席的演讲给世界带来了更多的远见卓识。”

卡尔认为，改革开放取得了巨大成就，“可以说是21世纪最伟大的革命”。1978年中共十一届三中全会决定改革开放，在计划经济中引入市场因素，极大解放了生产力，释放出企业活力，让数亿人摆脱了贫困、走上富裕之路，实现了当年谁都无法想象的成功。“这当然是一场革命，是中国的第二次革命”。

卡尔表示，当今世界最大的挑战依旧是和平与发展。只有在和平的环境下，发展才能实现，只有发展才能更好地维护和平。中国正在承担更多的领导责任。我们还面临着环境变化的挑战，比如水土流失、生态退化等。我们看到中国已经成为环境保护的引领者。

谈到“一带一路”倡议时，他说，如果40年前有人预测2018年中国将向世界“出口”道路、桥梁、港口、机场、隧道等基础设施建设能力，世界一定会感到这是空想。然而，我们看到今天中国正在切切实实地做这些事。“一带一路”把中国的增长和繁荣带到世界的其他地方，帮助亚洲和世界其他国家一同发展。

卡尔还曾长期担任澳大利亚新南威尔士州州长。他说，中国是澳大利亚最大贸易伙伴，澳中两国有着共同的利益。当前澳政府采取的对华政策必须要从两国关系长远大局进行调整、反思。

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 21 版）

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