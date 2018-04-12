“中国医生让我重见光明”（第一现场）

在缅甸实皆省梯桑眼科医院，重见光明的患者称赞中国医生的精湛医术。

本报记者 孙广勇摄

日前，当记者一大早从曼德勒驱车两个小时赶到实皆省敏目镇梯桑眼科医院时，这里已经挤满了人。作为缅甸北部最大的眼科医院，每天都有很多来自北部、中部地区的患者来到这里治疗眼疾。中国医疗队在这里开展的“光明行”活动，让众多缅甸患者重见光明。

“医院和病人一直都记得中国的帮助”

梯桑眼科医院是由实皆省班丹达高僧创建，得到国际社会及缅甸各界的广泛捐助。自2013年建立以来，已治愈近10万名白内障患者，中国医疗队也数次来到这里开展“光明行”活动，帮助众多缅甸患者解除病痛。

在排着长队的视力检查室前，医院副院长提达其告诉记者：“医院每天诊治500多名患者，其中200多名是第二次来医院，或者接受手术、或者进行复查。”

杜雅老奶奶家住曼德勒省伊肯坎村，到医院要七八个小时，她前一天下午就来到医院，“医院的住宿免费、治疗免费，而且医生医术高超，我们多跑点路没关系，能治好眼睛我们就很高兴。”

在手术室外面的大厅里，几排大幅照片吸引了记者的注意。“这是所有曾在这里诊治过病人的医生照片，好几位是来自中国的，”提达其说。听到“中国”，一旁的村民迪赛班马上挤了过来，指着一张照片告诉记者：“就是这位中国医生让我重见光明，现在看得很清楚，蓝天、白云，还有孩子们的笑脸，我们从心里感激中国！”

中缅建交以来，双方在白内障和疟疾等一些常见疾病的防疫治疗方面曾多次开展合作。中方除每年向缅甸派遣医疗队为当地群众免费诊治外，还与缅甸政府共建医疗中心，向缅方援助医疗设备和药品，并为缅甸医护人员提供大量培训机会。

生活在当地的华侨华人也向梯桑眼科医院捐赠大量善款，帮助医院发展。实皆省敏目镇卫生局局长凯迪坎表示，十分感谢中国医疗队赴梯桑医院为白内障患者免费实施手术、向医院捐赠医疗设备。

“‘光明行’活动体现了中国人民对缅甸人民的深厚感情。无论是‘光明行’，还是捐赠医疗设备和善款，医院和病人一直都记得中国的帮助。”提达其说。

“中国兄弟的帮助展现了中缅胞波真情”

迪赛班提到的中国医疗队是2017年11月中国侨联和云南省侨联在梯桑眼科医院举行的“‘一带一路’·侨爱心光明行”活动，来自昆明爱尔眼科医院的医疗团队来到缅甸，连续工作、不辞辛苦，为200多名患者成功实施白内障摘除手术，帮助他们重见光明。

同样在11月，云南民间国际友好交流基金会也在梯桑眼科医院举行“光明行”活动，来自云南省第一人民医院的医护人员为300名白内障患者免费实施复明手术。

此外，中国公共外交协会、中国慈善联合会、云南省归国华侨联合会也曾在梯桑眼科医院开展“湄公河光明行”活动，为缅甸白内障患者免费实施手术。

一个个中国医疗团队、一次次手术，为越来越多的缅甸患者带来了光明，也为中缅胞波友谊增添了深情。近年来，中缅两国各领域务实合作不断深化，慈善领域合作也在积极稳步开展，这些合作是中缅两国友好关系、两国人民胞波情谊的有力见证。

中国驻曼德勒总领馆总领事王宗颖告诉本报记者，自2013年来，中国侨联、中国慈善联合会、云南省民间国际友好交流基金会等中国慈善和医疗机构在缅甸内比都、仰光、曼德勒、实皆等地，与梯桑眼科医院等机构合作，开展了约30次“光明行”活动，为6000多名缅甸白内障患者免费实施手术，帮助数千缅甸家庭重振生活信心、重燃生活希望。中国医疗和慈善机构还多次为缅甸医院提供医疗培训援助、捐助医疗器械和药品，为缅甸医疗水平的提高做出实实在在的努力。

汶玛医生已经在梯桑眼科医院工作4年，她对记者说：“缅甸卫生部门估计当地有几十万白内障患者，能和中国医生一起合作，让这么多人重见光明，我很自豪。期盼中国医疗队天天来缅甸！”

曼德勒缅中友协主席吴博敏说：“患难当中帮助别人的人才是最好的朋友。中国兄弟的帮助展现了中缅人民之间的胞波真情。中国一直在帮助缅甸，是缅甸真正的朋友。”

（本报曼德勒电）

《 人民日报 》（ 2018年04月12日 21 版）

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