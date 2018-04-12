中国两会刚一结束，美国政府就急不可耐地向中国发难，单方面挑起同中国的贸易摩擦。对中国商品加征关税的账单，从30亿美元，到500亿美元，甚至1000亿美元，完全是一副跟中国死磕的架势。

精于算计的美国似乎料定，一向珍视对美经贸关系的中国，会在超强压力面前乖乖签订城下之盟。没承想，中国迅速作出对等回击。

世界普遍担心，美国若拒绝在世贸组织框架下协商解决，同中国的贸易摩擦有可能会升级为中美贸易战，给世界经济带来一场灾难！

作为世界第一贸易大国，中国最不愿意打贸易战。但是，如果别人打上门来，还把刀架在自己的脖子上，以中国的性格，“忍无可忍也就无须再忍”了，只有拼命这一条路。中国政府已经多次表明了对贸易战的明确态度：不想打，但不怕打，打则不惜任何代价。

——中国不想打贸易战。

“和为贵”“有话好好说”“有事好商量”，这些是中国人的处世哲学，在面对矛盾、纠纷时，首先考虑协商解决。与此相反，美国人信奉的是强权，希望用实力维持一种有利于美国利益的国际秩序。

在这种思想的主导下，推行单边主义、事事“美国优先”的特朗普政府，大玩口心不一的两面派手法，一边念念有词，多次宣称愿与中国谈判解决贸易争端；一边抡起大棒，单方面挑起对华贸易摩擦，并筹划对华贸易战。

全球化时代，中美经济早已深度融合，贸易战的结果只能是双输。所以，中国不愿打贸易战，真诚希望中美以建设性的方式和相互尊重的态度，按照世贸组织规则解决贸易摩擦，使中美经济关系重回健康稳定发展的轨道。中国财政部表示，“中方的立场非常明确，我们不希望贸易战，因为结果只能是双输。”

全球化时代，世界经济高度融合，贸易战对于尚在复苏期的世界经济，无疑是雪上加霜。所以，面对美国的无理取闹，中国苦口婆心，好言相劝，“希望美方悬崖勒马，通过对话协商的方式解决分歧”。

可是，对己方实力过于自信的特朗普政府，根本听不进去，似乎铁了心要一条道儿走到黑。

——中国不怕打贸易战。

中美一旦开打贸易战，将不只是中美之间的斗争，更是一次维护多边贸易规则同践踏多边贸易规则的严峻斗争。道义，在中国这边。

面对美国一而再、再而三地制造摩擦，中国表现出空前的战略定力和迅猛的行动魄力，两招齐发，强硬应对——“文”招，强烈谴责、坚决反对美方违反世贸组织基本原则和精神的单边主义和贸易保护主义做法，将立即诉诸世贸组织争端解决机制；“武”招，根据中国有关法律，对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施，连续宣布对原产于美国的7类128项约30亿美元商品加征15%—25%关税，对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项共500亿美元的商品加征25%的关税。

中国外交部发言人讲得很清楚：“中方将奉陪到底，必定予以坚决回击。”

——中国将奉陪到底。

尽管美国经济实力远超中国，对中美贸易的依存度远低于中国，但在一些熟悉中美经济、具有战略眼光的国际分析人士看来，同中国打贸易战，美国手中的牌并不多，会输得很惨。其理由可以归纳为四个：其一，美国需要中国多过中国需要美国，美国企业受到的打击将更严重，并会失去中国这个蒸蒸日上的巨大市场；其二，贸易战将演变为经济消耗战，拥有世界第一大外汇储备的中国明显占优；其三，美国关税壁垒会招致其他世贸组织成员对美施加惩罚，美国出口商品可能面临更高关税；其四，如果特朗普废除现有贸易协议，只会加快中国取代美国成为全球最大经济体的进程。

除此之外，中国还拥有很多优势：强大的国家意志和空前的民意支持，持续推进的改革开放，初见成效的经济转型升级，迅速成长的新兴产业，不断扩大的国内需求，迅速拓展的海外市场……

中国不好战，但能战。如果美国非要打贸易战，中国一定会瞄准美国的七寸，以精确打击打疼它，教它长点记性。

双方过招第一轮，高低已分。美国那头一片慌乱——纽约股市大幅波动，一天蒸发上万亿美元；美国工商界领袖怒斥政府“是在惩罚我们”，因为“最后伤到的只会是美国商业、美国工人和美国家庭”；美国农民愤怒抗议政府让自己成了“中美贸易摩擦的第一个牺牲品”，吓得国会山近百位依靠农业票仓的参议员如坐针毡。

4月10日，中国国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表演讲，对世界发出中国最强音：“当今世界，和平合作的潮流滚滚向前。和平与发展是世界各国人民的共同心声，冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。只有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢。”

这一次，但愿特朗普政府能听进去。须知，悬崖勒马为时未晚，一旦开战没有赢家。何去何从，美国当好好掂量。

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