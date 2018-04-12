朝鲜第31届“四月之春”友谊艺术节开幕

新华社平壤４月１１日电（记者程大雨 刘艳霞）第３１届“四月之春”友谊艺术节１１日晚在朝鲜首都平壤的东平壤大剧院开幕，并上演了精彩的文艺演出。

本届艺术节组委会委员长、朝鲜文化相朴春男在致辞中向参加艺术节的各国人士表示热烈欢迎，并对推动艺术节顺利举行的友好国家政府和文艺界人士深表感谢。

朴春男说，“四月之春”友谊艺术节是促进朝鲜人民与世界各国进步文化人士交流合作、增进友谊的国际盛典。本届艺术节将有来自世界各国的艺术家们参与演出，其中包括参加了第一届平壤国际声乐竞赛的艺术家们。他祝愿艺术家们能通过声乐、器乐、舞蹈和杂技等各种艺术形式，展现出各国和各民族异彩纷呈的优秀文化和传统。

朝鲜劳动党中央委员会副委员长朴光浩、最高人民会议常任委员会副委员长杨亨燮、内阁副总理全光虎等朝方官员，以及参加本届艺术节的各国艺术团代表、驻朝使节和国际机构代表、朝鲜民众等参加了开幕式。

开幕式上，艺术家们以大合唱、伽倻琴弹唱、舞蹈、女声独唱和重唱等多种形式精彩演绎了朝鲜经典歌曲和民族舞蹈等。

演出结束时，全体观众起立报以长时间热烈掌声。一名朝鲜女观众在演出结束后对记者说，四海之内皆兄弟，祝愿所有参加艺术节的人士都能圆满献上盛大演出。

“四月之春”友谊艺术节自上世纪８０年代开始举行，是朝鲜为纪念金日成主席诞辰而举办的国际性艺术盛会。艺术节期间，来自多个国家的艺术团和艺术家们举行多场次演出。本届艺术节将于１７日闭幕。

应朝鲜劳动党中央国际部邀请，以中共中央对外联络部部长宋涛为团长的中国艺术团将于１３日赴朝鲜参加这一艺术节。

朝中社在报道中说，在朝鲜最高领导人金正恩首次访华、朝中就加强文化交流达成共识后，来朝访问的中国艺术团将在进一步巩固朝中文化交流基础、加强和发展朝中传统友好关系方面作出贡献。。

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