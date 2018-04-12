叙利亚说美国威胁发动军事打击是鲁莽的升级行为

新华社大马士革４月１１日电（记者郑一晗）叙利亚外交部１１日发表声明，批评美国威胁对叙发动军事打击是鲁莽的、使局势升级的行为，指出没有证据支撑的“化武袭击”是美国采取行动的“毫无说服力的借口”。

声明说，叙利亚政府对美国政府实施这类行为“并不感到惊讶”，美国急于以未经证实的化武袭击为借口实现打击叙利亚的意图，说明其“毫无原则和理智”。这一做法本身对国际和平与安全构成了威胁。

声明说，美国和英国、法国等盟友的所作所为不会让叙利亚停止打击恐怖主义的战斗。叙利亚欢迎任何公正透明、非政治化且不受某些国家操纵的调查，以证明叙利亚政府与“使用化学武器”无关。

叙政府１０日正式邀请禁止化学武器组织派遣调查团实地探访东古塔地区杜马镇，对据称４月７日发生在该地的化学武器袭击事件展开调查。

针对东古塔地区据称发生的化学武器袭击，美国总统特朗普９日表示，使用化学武器是无法容忍的暴行，美方在军事上有很多应对选项，美方将在２４至４８小时内决定如何回应。

东古塔地区是叙利亚反政府武装在叙首都大马士革周边的最后据点。此前，叙反政府武装多次指责政府军在该地区使用化学武器，但是这种指责均遭叙利亚政府方面否认。去年４月，美军向叙利亚一军用机场发射５９枚战斧式巡航导弹，并称叙政府军此前从该机场发动了一起化武袭击，因此采取行动摧毁叙利亚储存在此的化武库存。

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