中新生态城座谈“走出去”企业解决跨境税收疑难问题

4月9日，生态城国税局与滨海地税第二分局联合举办了一场以“税收服务‘一带一路’ 复兴伟大的中国梦”为主题的税企座谈会，14家“走出去”企业法定代表人、国地税两部门相关领导以及税政、征管、管理所等业务部门负责人参加会议。

生态城国税局局长唐洪祥指出，今年将在降低增值税税率减负、改革完善增值税制度、“便民办税春风行动”“放管服”改革、 “全程网上办清单”“一带一路”税收服务宣传等方面推出新措施为企业对外投资提供服务。企业代表介绍了在境外投资和遇到的问题，积极分享企业走出去实际案例，针对最新税收热点、难点问题进行咨询，对税务部门进一步做好“走出去”企业税收服务工作提出了合理化建议。

关于 “走出去”企业解决跨境税收疑难问题，两局表示将逐步建立起以“普及基础信息、提供点餐服务、满足多元需求、防范涉税风险”为内容的“一条龙”税收服务，持续改善工作方式，加大对“走出去”企业纳税服务工作力度，维护纳税人的合法权益，打造一支与纳税人需求相匹配的高素质税收服务团队，为“走出去”企业提供专业化、个性化服务，让“走出去”企业蓬勃发展。

据悉，中新生态城是中国、新加坡两国政府战略性合作项目。生态城市的建设显示了中新两国政府应对全球气候变化、加强环境保护、节约资源和能源的决心，为资源节约型、环境友好型社会的建设提供积极的探讨和典型示范。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)