三大领导力成功实践是“中国模式”成功的关键

4月11日，由中国社会科学出版社、中国社会科学院研究生院公共政策与管理学院联合主办的《领导力八讲》新书发布会暨“新时代的领导力”研讨会在中国社会科学院举行。

《领导力八讲》认为，中国迈入新时代，成功回答了三大领导力问题。中国共产党对个人领导力、组织领导力、思想领导力这三大领导力的成功探索和伟大实践，是“中国模式”成功的关键，也是中国提供给世界的宝贵财富。中国的成功经验和思想成果，需要中国学者进行全面总结、系统梳理和理论概括，更需要在新时代的征程中进一步传承弘扬和创新发展。

《领导力八讲》指出，中国领导力研究，要继承和创新两大资源:马克思主义中国化过程中所形成的领导力资源以及中华民族在几千年发展历程中形成的传统领导力资源。前者以中国共产党在革命、建设和改革发展过程中所创造的个人领导力、组织领导力和思想领导力建设成果为代表。后者以《道德经》、《论语》、《易经》、《史记》等传承数千年的中国古代著述思想为代表。

中国社会科学院研究生院黄晓勇院长肯定了研习营团队在领导力研究方面的积极探索和贡献。科研局赵芮副局长结合自己的工作和体会，对领导力研习营团队成员的工作和研究表示了充分的肯定。中国社会科学出版社魏长宝总编辑则从该书出版的意义和过程等进行了介绍。

在此次发布会上，为促进领导力的研究和教学，晋唐集团董事长马三喜先生慷慨捐赠300万元，专门设立教育基金，鼓励支持本土领导力的研究和教育实践探索。

此外，来自国家行政学院、北京大学等多位专家，与中国社会科学院领导力研习营的十余位专家一起就“新时代的领导力”展开了深入的研讨。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)