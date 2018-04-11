蓝天春蕾计划助力老区教育扶贫

螺溪中心小学学生小合唱《在灿烂的阳光下》

飞机降低了飞行高度，从舷窗望出去，绵延起伏的青山渐入眼帘。由北京西郊机场出发，经过两个多小时的飞行，飞抵井冈山市泰和县境内，葱茏的山林和光洁如镜的梯田，似乎已静静守候了很久。

泰和地处革命摇篮井冈山南大门，赣中南吉泰盆地腹地，全县总面积2667平方公里，总人口58.7万，辖24个乡镇场、297个行政村。

2018年4月10日，空军部队官兵、全国妇联和中国儿童少年基金会领导及工作人员、媒体记者等一行人赴江西省泰和县开展“不忘初心 感恩老区—蓝天春蕾心向党”爱心捐赠活动。

不忘初心

距县城19公里的井冈山机场入口处，319国道旁，是江西省泰和县螺溪中心小学，在学校的简介中写道，这是“一方热情醇厚的净土，一所播种仁爱的乐园，一处孕育梦想的起点。”蒋园园，螺溪中心小学07届毕业生，在捐赠仪式上，她作为蓝天春蕾生代表上台发言。她生活在一个特殊的家庭，父母都是残疾人，而她和妹妹也带着一些小缺陷来到人世间，在爷爷奶奶的照顾下长大。大学毕业后，她成为了一名普通的高中语文教师，用她自己的话说，“走上了平凡的岗位，过着平静的生活”。然而这一切，看似平淡无奇，却又是那么地得之不易。

“在我看来，贫寒学子最可怜的地方其实不是物质的贫穷，而是由于贫穷而带来的巨大的压力和深深的自卑”，蒋园园说道。所幸，在蓝天春蕾的资助下，她顺利完成了学业，而如她这般幸运的还有成千上万的孩子。

此次活动是空军官兵第15次向“春蕾计划”捐款，捐赠金额1500万元，重点用于陕甘宁、赣闽粤、大别山、左右江等革命老区，通过援建蓝天春蕾学校、支持贫困学生上学、开展教师培训和大龄女童职业技能培训等公益项目，推动促进革命老区及深度贫困地区的教育扶贫事业，为老区学子献上空军广大官兵的一份爱心。

“不忘初心 感恩老区—蓝天春蕾心向党”活动是全国妇联、空军部队、中国儿童少年基金会贯彻落实党的十九大精神的具体举措，也是缅怀先烈、不忘初心、感恩老区的实际行动，更是为实现广大儿童对美好生活的向往，凝聚合力、创造条件、多做实事的重要举措之一。

活动仪式上，空军首长宣布了2018年空军“蓝天春蕾计划”实施方案。全国妇联有关领导及空军首长勉励同学们要心怀理想、立大志、勤学习，争做乐观坚强、孝顺父母、尊敬长辈、努力学习、全面发展的好孩子，用实际行动回报社会、回报党恩，并向蓝天春蕾女童代表赠送了书籍。

最后，螺溪中心小学的孩子们唱起《在灿烂的阳光下》，“吃水不忘挖井人……跟着共产党建设大中国”，稚嫩的童声回荡在整个校园。

春蕾绽放

高挑的个子，脑后扎着马尾，一双丹凤眼总透着一股子倔强和笃定。张小英，螺溪中心小学六年级学生，是一个乐观向上的女孩。

爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、姐姐和小英，六口之家。在小英很小的时候，妈妈在一次车祸中，身体受到严重损害，昂贵的手术费用令原本就不富裕的家庭更是雪上加霜。爷爷患有心脏病，奶奶年纪也大了，为了还外债，爸爸不得不外出打工，姐姐也因此辍学。而更不幸的是，爸爸在打工时意外去世，妈妈改嫁，从此没了音讯。如今，家里靠着低保度日。小英早早明白了“穷人的孩子早当家”的道理，主动帮爷爷奶奶分担家务。

“我并没有因为家庭原因而感到自卑。虽然我的成绩不够优秀，但我深信笨鸟先飞的道理，别人做一遍能懂的题目，我就做两遍、三遍；别人读一遍能背出的书，我就读五遍、十遍。我相信，只要不放弃，总有一天，我会创造出属于自己的一片天！”在作文中，小英这样写道。

胡婷上小学五年级，利落的短发加上一双灵动的大眼睛，看上去像个男孩子，娇小的个子令人难以相信她已经11岁了。从小父母离异，奶奶、弟弟和胡婷的生活由父亲一人承担，父亲积劳成疾，大量的医药费令这个家庭不堪重负。为了贴补家用，年迈的奶奶除了在家种菜，还给别人打些零工，父亲身体不好又没有文化，只能在工地做些杂事。

懂事的胡婷知道，自己只有更加努力地学习才能减轻家人的压力。除了学习，打扫卫生、择菜洗碗、洗衣服……她尽量帮奶奶做家务，“每天都能和奶奶、爸爸在一起干活、聊天是我最幸福的事”，这出自一个11岁的孩子之口，令人倍感心酸。

“蓝天春蕾计划”给张小英、胡婷，以及如她们这般的孩子带来了希望。29年来，“春蕾计划”——助学行动、成才行动、就业行动、护蕾行动，注重资助地区精准、资助对象精准、资助内容精准、资金发放精准，形成了关爱儿童特别是女童教育、安全、健康的资助服务体系。

空军部队自1995年起，连续24年参与社会扶贫慈善事业，与中国儿童少年基金会共同实施“蓝天春蕾计划”，共资助28877名儿童完成学业，援建94所学校，110个“儿童快乐家园”,对3910名春蕾教师及大龄女童开展技能培训，帮助40000余名婴幼儿改善营养，救治1000余名先天性心脏病患儿。广大空军官兵累计从工资、津贴中慷慨捐款1.4亿元。“蓝天春蕾计划”已成为“春蕾计划”的重要组成部分。

“在我成长的道路上，社会各界和空军部队发现了我这一颗想要破土而出的种子，他们的关心和帮助如同在我阴霾的生活中打开了一扇窗，让我看到了阳光。”蒋园园说，“而我明白，种子之所以能够受到阳光雨露的滋养，是因为它有敢于成为大树的志向，有敢于接受风霜雨雪的勇气。”

对于扶贫的意义，蒋园园有自己独到的见解。“我要感谢的人有很多，有生我养我的父母，有含辛茹苦的爷爷奶奶，有相亲相爱的老师同学，还有像你们一样善良的人们”。她说，如果没有“蓝天春蕾计划”的资助，也许她也能考上大学，也懂得感恩父母，但却未必懂得感恩社会，并以善意回报社会。

“施恩者虽不图报，受恩者当以涌泉”。将有千千万万的受助学子如她一般，在各自平凡或不平凡的岗位上散发光和热，温暖这个社会。“也许，这就是扶贫的意义，爱心的真谛，它不仅保证人们受教育的权利，使人减少因物质而产生的自卑，更重要的，它令人拥有一颗更加宽容而博爱的心”。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)