改革开放再出发，中国引领全球化发展

4月10日上午，博鳌亚洲论坛2018年年会举行开幕式，中国国家主席习近平发表主旨演讲。在演讲中，习近平主席不仅回顾和高度赞扬了中国改革开放过往的40年历程，而且再一次清晰阐释了中国关于世界往何处去的看法。最为重要的是，他在演讲中还宣布了中国持续扩大开放的多个重大举措，及明确表达了中国持续积极参与全球多边经济体系发展的态度。习近平主席的演讲既有其深刻的国内背景与意义，也有其显著的国际内涵，因而可以被视为改革开放再出发和中国继续高举全球化旗帜与引领全球化发展的象征。

改革开放40年的成就依赖于开放与共赢

2018年是中国改革开放40周年。40年前，以党的十一届三中全会为标志，中国开启了改革开放的历史征程。中国人民在立足中国特殊国情和坚持自力更生、独立自主的同时，持续深化对内改革、扩大对外开放，并在这一伟大进程中开辟了中国特色社会主义道路。这是中国共产党完成新民主主义革命与建立新中国后带领中国人民开启和正在致力于的“第二次革命”。随着这场革命的持续推进，中国的建设发生了翻天覆地的变化，中国与世界的关系也出现了前所未有的改变。

如今，“中国已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国”，而改革开放40年来，中国国内生产总值年均增长高达9.5%；中国更是在这一过程中完成了“现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫”，这一减贫规模占同期全球减贫人口总数70%以上。与此同时，中国与世界各国的联系日益紧密。40年来，中国与世界各国的贸易额年均增长14.5%。不仅如此，随着中国改革开放事业的推进，中国开放的国门越开越大，中国还极力鼓励走出去和担起大国的责任，在应对亚洲金融危机和国际金融危机中作出了巨大的贡献。如今，中国业已成长为“世界经济增长的主要稳定器和动力源”，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，而中国与世界更是形成了“中国的发展离不开世界、世界的发展离不开中国”的开放共赢关系。无疑，这在实践中引证了“对外开放是实现社会主义现代化的必要条件，也是世界经济发展趋势客观要求”的判断。

改革开放再出发，中国在扩大开放中引领全球化发展

改革开放40年来，中国人民致力于解放与发展落后的生产力以满足人民日益增长的物质文化需要，并取得了与世瞩目的成就，中国经济社会形势发生了显著改变。对此，党的十九大报告明确指出“中国特色社会主义进入了新时代”，而中国的社会主要矛盾也已转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。着眼于此，改革开放需要再出发，去审视新形势、解决新问题和总结新经验，并以此推动我国成为一个“富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国”。而在这一新的历史征程中，中国未来实现经济的高质量发展需要更加开放的条件。因此，扩大开放是中国寻求高质量发展的内在要求。就此，习近平主席在讲话中清晰阐明了中国的开放路径：坚持引进来和走出去并重，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，探索建设中国特色自由贸易港，及明确宣布了大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护与主动扩大进口等中国进一步开放的重大举措。

中国面临的形势在变，世界面临的形势也在变。在新一轮的“大发展、大变革、大调整”影响，世界形势正在经历前所未有的改变，而其中蕴藏的不稳定、不确定因素也十分突出。面对如此形势，各国出现了“开放”与“封闭”的政策选择差异。不仅如此，全球化发展到今天还呈现出来的一系列亟待解决的问题，例如经济主权安全、南北发展不均衡与全球经济治理体系滞后等。就此，世界各国唯有在进一步扩大开放和参与全球化发展中携手应对。中国作为全球化旗帜的拥护者，在改革开放的新征程中，正以扩大开放的姿态进一步融入世界。对此，习近平主席谈到中国接下来会“积极发展全球伙伴关系，坚定支持多边主义，积极参与推动全球治理体系变革”，并在这一进程中寻求构建新型国际关系和推动构建人类命运共同体。这就表明，一个进一步开放的中国将在扩大开放中引领全球化发展。（作者是广西民族大学中国-东盟海上安全研究中心主任、察哈尔学会研究员）

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