扩大再开放面向未来，顺应新潮流世界共赢

“40年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，积极作出了中国贡献。”习近平主席在在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上再次向世界表达了中国扩大开放的决心以及寻求建设一个公平公正和平共处合作共赢新世界的长远目标。这是习近平主席又一次利用国际场合来表达中国领导层对扩大开放的坚定信心。也表达出了在当前全球化进程不确定性增加挑战性增强下，中国作为一个大国的勇气和担当。

在2018年这个具有标志性意义的一年。我们迎来了改革开放40周年。改革开放是中国顺应全球潮流、顺应世界大势作出的一次重大历史选择。而现实也告诉我们，中国人民的这次选择是正确的，我们取得了举世瞩目的成就。中国人民的生活获得了前所未有的改善。

“中国人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。”我们也看到中国的发展与世界密不可分，中国也在世界和平、全球发展和国际秩序维护发挥越来越大的作用。“中国在对外开放中展现大国担当，从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建‘一带一路’，为应对亚洲金融危机和国际金融危机作出重大贡献，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。”

同时我们也看到，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，今年的经济社会发展任务十分繁重，要深入推进供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、深化基础性关键领域改革、坚决打好三大攻坚战、大力实施乡村振兴战略、扎实推进区域协调发展战略、积极扩大消费和促进有效投资、推动形成全面开放新格局、提高保障和改善民生水平，我们的任务仍然很艰巨，而这更要求中国要继续扩大开放。

习主席这次讲话不仅再次强调了中国对经济全球化和多边贸易体制的支持，也回应了国际关切的中国在金融等领域的市场准入问题，无疑将大大改善中国的营商环境，获得国际企业的欢迎，形成新的巨大吸引力，从而形成新一轮的外商投资中国的热浪，也必将促成在更加开放条件下实现未来中国经济高质量发展，开启中国对外开放一个全新的局面。

当然在扩大开放的道路上我们也要看清前路。习主席在讲话中提到了5个“面向未来”，高屋建瓴指出了未来我们新的国际秩序中的国与国之间的交往原则、方式以及目标。为我们勾画出了一个“相互尊重、共担责任、合而不同、可持续发展的合作共赢”的世界。

习主席的讲话是对中国过去40年经验的系统总结。对外开放是顺应时代发展潮流的必然选择。我们看到中国开放的大门正在越开越大。在造福本国人民的同时，中国必将会以开放为手段让世界人民受益，不断朝着构建人类命运共同体的目标前进。（作者为全球化智库（CCG）主任）

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