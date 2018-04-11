何为中国特色大国外交？外交学院副院长解读

（人民网北京4月11日电 记者姚丽娟）中国为何要有大国外交？中国特色大国外交有哪些“特色”？中华全国新闻工作者协会11日举办新闻茶座，外交学院副院长王帆在茶座上就中国特色大国外交进行解读。

王帆介绍说，中国特色大国外交并非凭空而来，是基于自身实力和国际形势变化两大关键因素产生。

为什么中国必须有大国外交？王帆表示，中国自身的实力已经具备了这样的条件。而历史传承、历史遭遇、民族使命、文化禀赋、国内和国际环境客观上都要求中国大国外交必须具有鲜明的中国特色。

中共十九大为何提出中国特色大国外交要实现两大构建：构建新型国际关系和推动构建人类命运共同体？王帆表示，这是为了破解传统大国的发展瓶颈问题及大国兴衰的周期律。破解这些问题的关键在于牢牢把握共同性，解决好自我与他者的关系问题。“我所进行的研究显示，如果大国处理不好自己的国家利益与人类利益的关系、过分强调自身国家利益、强调国家至上就很有可能给国际社会带来很大的负面影响”，中国特色大国外交就是要解决好上述问题。

王帆介绍说，在中国特色大国外交宏大目标的指引下，我国提出一系列发展与繁荣的新理念、新举措。十八大以来，中国围绕和平与发展这一时代主题提出了新型发展观、合作观、安全观、义利观、秩序观、治理观、文化观。既丰富发展了中国外交的内涵，也为国际社会贡献了具有东方文化智慧的大国思想。在实践层面，中国不断创新与探索，提出或发起的亚太自贸区构想、“一带一路”倡议、丝路基金、亚洲开发银行等都是东方特色外交思想的充分体现，也是中国着眼人类、放眼世界整体发展、为世界贡献的中国智慧。

在谈及近期的中美贸易摩擦问题时，王帆表示，中美之间存在竞争，但必须改变恶性竞争，使之变成良性竞争。即通过自身发展，变得更高、更快、更强来获得竞争优势，而不是削弱对方。“削弱对方的方式是古老的霸权方式，不适用于新形势，也不适用于中美关系，中国发展不可阻挡。”

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