外交部：王毅访日进一步巩固中日关系改善势头

人民网北京4月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽11日主持例行记者会，并答问。针对王毅国务委员兼外长访问日本的相关问题，耿爽回答，王毅国务委员兼外长这次正式访日，是两国加强高层交往和沟通的重要举措，我们希望双方通过此访增进互信，积累共识，管控分歧，进一步巩固中日关系改善势头。

全文如下：

国务委员兼外交部长王毅将于4月15日至17日应邀对日本进行正式访问，并同日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话。

王毅国务委员兼外长正式访日，是两国加强高层交往和沟通的重要举措，希望双方通过此访增进互信，积累共识，管控分歧，进一步巩固中日关系改善势头。

问：各界都十分关注习近平主席昨天在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上宣布的中方进一步扩大开放的重大举措。有外媒认为，中方这些举措涵盖汽车、知识产权等领域，与此前美方表达关切的一些领域重合。请问中方作出上述开放举措是否与当前中美贸易冲突有关？

答：我可以明确告诉你，中方宣布扩大开放的重大举措与当前中美经贸冲突无关。了解中国政府运作的人都应该知道，出台如此众多的重大举措需要反复酝酿、深思熟虑、周密安排，不可能在短时间内作出决定。

大家应该记得，中方一直在强调，我们将坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！这是我们一以贯之的立场。去年的十九大报告和今年的政府工作报告均对下一步中国的对外开放工作做出了规划和部署。

此次中方出台这些举措正是落实十九大报告和政府工作报告的重要步骤，是中国根据自己的需要，按照自己的时间表和路线图自主开放的重大行动。

中国扩大开放不受外界干扰，外界也干扰不了。

问：据报道，中共中央对外联络部部长宋涛将于周五访问朝鲜，你能否介绍此访详细情况？

答：据我了解，中联部今天已经发布了消息。应朝鲜劳动党中央国际部邀请，中共中央对外联络部部长宋涛将率中国艺术团于4月13日赴朝鲜参加“四月之春”国际友谊艺术节。

朝鲜“四月之春”国际友谊艺术节是朝鲜主办的国际文化交流活动，中国每次均应邀派艺术团参加。此次中国艺术团应邀赴朝参加艺术节，恰逢习近平总书记和金正恩委员长在北京进行历史性会晤后不久，是落实两党两国最高领导人重要共识的一次重要文化交流活动。我们相信此访将为促进中朝友好关系、深化中朝文化交流发挥积极作用。

问：4月11日，联合国安理会先后表决三份叙利亚化武问题决议草案，均未获通过。请问中方对此有何评论？

答：中国代表在安理会就相关决议草案采取行动时已经全面、清楚、充分地阐述了中方的立场和主张。

中方一贯反对任何国家、任何组织或任何个人，在任何情况下，出于任何目的使用化学武器。中方始终主张安理会应耐心协商，凝聚共识，发出团结一致的声音。我们对安理会未能就叙利亚化武问题决议草案达成共识表示遗憾，对当前叙利亚局势发展感到担忧。

中方呼吁有关方面保持冷静克制，避免采取使局势紧张升级的举动。当务之急是尽快对疑似化武袭击事件进行全面、公正、客观的调查，查明事实真相。我们注意到，禁化武组织将派专家赴实地调查。

问：据报道，习近平主席4月10日会见菲律宾总统杜特尔特时表示，要继续妥善处理好南海问题，适时探讨联合勘探、共同开发合作，使南海成为合作之海、友谊之海。杜特尔特也表示，要继续保持南海和平稳定，使南海成为菲中两国间的一个合作领域。中方对中菲围绕南海开展合作有何期待？

答：中方一贯致力于同有关直接当事国通过谈判磋商和平解决南海有关争议，争议最终解决前，中方愿同有关直接当事国开展各领域的务实合作，包括“搁置争议，共同开发”。共同开发不影响双方对有关问题各自法律立场。

当前，在中菲共同努力下，两国关系健康稳定发展，各领域务实合作顺利推进。两国领导人昨天再次成功会晤，为两国继续妥善处理南海有关问题、推进海上合作作出战略指引。中方愿与菲方共同努力，落实好两国领导人重要共识精神，共同推动和深化在南海的海上务实合作，争取早日实现联合勘探和共同开发，造福两国和两国人民。

问：王毅国务委员兼外长访问日本时将讨论哪些话题？中方期待访问取得哪些成果？

答：我刚才已经说了，王毅国务委员兼外长这次正式访日，是两国加强高层交往和沟通的重要举措，我们希望双方通过此访增进互信，积累共识，管控分歧，进一步巩固中日关系改善势头。

刚才我也介绍了，王毅国务委员兼外长此次访日期间，还将与日本外相河野太郎主持召开第四次中日经济高层对话。

问：据报道，澳大利亚高官昨天称，澳将高度关注他国在澳邻国和太平洋岛国建立军事基地的举动，中方似乎正在增加在太平洋地区的活动。中方对此有何评论？

答：澳大利亚方面的有关说法纯属子虚乌有，瓦努阿图方面已经就此事作出了澄清。

我想指出的是，中方与有关南太岛国在各领域开展的务实合作有力地促进了有关国家的经济社会发展，受到当地政府和人民的热烈欢迎。

南太岛国不是任何国家的势力范围，澳方一些人干涉别国内政的做法可以休矣。他们与其无事生非，不如多为南太岛国发展做些实实在在的事情。

问：在昨天安理会叙利亚问题进行的表决中，中方为什么对美方提案投弃权票而不是否决票？考虑到叙利亚局势日趋紧张，军事行动可能成为选项，中方对此持何态度？

答：我刚才已经说了，中国常驻联合国副代表吴海涛大使在安理会就相关决议草案采取行动时作了解释性发言，全面、充分、清楚地介绍了中方立场，你可以查阅。

至于你提到叙利亚局势的最新发展，包括有可能发生军事打击，我昨天已经表明中方立场。我们始终认为，政治解决是唯一办法，军事手段没有出路。中方一贯坚持和平解决争端，一贯反对在国际关系中动辄使用武力或威胁使用武力，一贯主张按照《联合国宪章》行事。中方愿同各方一道，支持联合国的斡旋努力，共同缓和叙利亚紧张局势，推动叙问题早日实现政治解决。

问：4月10日，美国白宫发言人称，美方对习近平主席在博鳌论坛上的表态感到鼓舞，希望看到中方采取具体行动，在此之前，美方将继续推进加征关税措施。中方对此有何回应？

答：中方宣布扩大开放的新的重大举措，显示了中方致力于推动贸易投资自由化与便利化，构建开放型世界经济，与世界各国寻求合作共赢的坚定决心，也体现了中方反对单边主义和贸易保护主义的鲜明态度。我们相信中方宣布的有关举措的实施必将使中国企业和人民、世界各国企业和人民受益。

中方宣布的重大举措在国际社会引发积极反响、获得广泛赞誉。在开幕式后举行的午宴上，许多与会的外国领导人和国际组织负责人都认为，中国的态度已经非常明确了，现在该看美方的回应了。我们希望美方认真研判，作出正确而不是错误的选择。

至于你提到的美方继续推进加征关税的问题，我愿重申，如果美方采取进一步损害中方利益的行为，我们会毫不犹豫地进行大力度反击。中国人历来说到做到。

(责编：贾文婷、王欲然)