日本东京流行超小型住房 甚至小于“兔子窝”

人民网东京4月11日电（许永新）现在日本东京新建的5平米住房很走俏，而5平米房间的大小竟然与日本看守所的单间是相同的。别看房间这么小，如果符合距离首都圈地铁站较近、房租合适、新房或建成时间较短这三个条件的话，就会很抢手。

比“兔子窝”还小

据《周刊新潮》报道，以前日本在经济高速增长时期，工薪阶层居住的小区住宅被欧美人讥讽为“兔子窝”。5平米住房应该被称作什么“窝”，虽然无法想象，但这“看守所样式”的独间房至少在东京城区很受欢迎。

据了解，从90年代后期开始，东京城区的人口逐步增加。人们追求的是东京城区便利的生活以及工作地点离家较近，如果房租合适的话，愿意住在城区也就很好理解了。

5平米按照日本房间的说法是“3贴”，就是仅相当于3块“榻榻米”的大小，住在这么小的房子里会不会感觉像是在接受游戏失败后的惩罚呢？

智能手机带来的巨大影响

带着疑问，《周刊新潮》记者走访了提供不动产信息等业务的“SUUMO”网站副总编辑田边贵久，请他介绍了5平米房间走俏的原因。

田边贵久介绍说，说到底还是房租使许多人感觉有吸引力。尤其是东京城区的环线--山手线内侧，如果是通常的10平米（6贴）或13平米（8贴）的独间房或一室房，多数情况下房租每月会超过10万日元（约合人民币5900元）。但如果是5平米或8平米等超小型房间的话，就会低于10万日元。而且房间布局都是经过精心设计的，不用因为房租贵而在生活上节俭，甚至能从狭窄中体验到舒适。例如玄关非常狭窄，但配备了鞋架以便放下多双鞋子。很多房子不采用不受欢迎的浴室、卫生间和盥洗台放在一起的方式，而是浴室和卫生间分开，而且很多还具备冲洗功能。浴室内不设浴缸，而是采用淋浴，这对一个人生活来说可能更为合理。综合来看，这种房子并非质次价廉。

田边贵久说，有些房子还配有LOFT，就像增加了一个卧室。并且以年轻一代为代表，人们的生活方式也发生了变化，这也推动了这类房子走俏。例如，在80年代和90年代，一个人生活的大学生或新入职的员工，需要有电视机、音响、书架，而2000年代的年轻人会购买电脑。然而现在只要有一部智能手机，这些需求便都能得到满足。现在流行的是“极简主义”生活方式，不需要过多的东西，由于身边东西减少，即使居住空间减少也不成问题。

解决了合租的问题

几年前曾流行过合租，田边贵久对此介绍说，合租之所以受欢迎，好处在于起居室与厨房公用，居住面积紧凑，降低了房租。不过，尽管可以一个人休息，但有的人不善于和他人沟通。而超小型房间就解决了这一问题。因为位于城区，周边有各种各样的店铺一直营业到深夜。不需要厨房也不需要起居室。要吃饭就去有各种有益身体健康菜谱的餐厅，要喝咖啡就去附近的能一边喝咖啡一边读书的咖啡厅。从前住小房子与生活不充裕是划等号的，但现在的情况是，这种房子即使是在有足够收入的单身工薪族中也很受欢迎。

其实田边贵久本人就住在距离山手线车站附近的约8平米的房间中。他对此介绍说，自己感到非常满意，甚至超出了自己的想象，连自己都感到很惊讶。首先该房子距离公司较近，交通也很便利。虽然房间里只有床，但工作后在外面吃饭，在家里洗完淋浴后就睡觉，没有感到任何不便。目前这样生活的人很多。据说，超小型房间都基本上已经满员。

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