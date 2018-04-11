阿尔及利亚一军机坠毁 机上200名军事人员生死不明

人民网阿尔及尔4月11日电（记者尤铭）据阿尔及利亚通讯社报道，当地时间4月11日早上，一架伊尔型（ILIOUCHINE）军用飞机在布法利克（BOUFARIK）军事机场附近坠毁，机上200名军事人员伤亡情况不明。布法利克机场位于阿尔及利亚卜里达省，距首都阿尔及尔23公里。据阿尔及利亚军方消息人士称，该飞机失事前正前往阿尔及利亚西南省份贝沙尔执行任务。

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