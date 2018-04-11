“中国对外开放一定会打开全新局面”

习近平主席4月10日在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，强调各国要顺应时代潮流，坚持开放共赢，勇于变革创新，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进；中国将坚持改革开放不动摇，继续推出扩大开放新的重大举措，同亚洲和世界各国一道，共创亚洲和世界的美好未来。第二天，他在同出席博鳌亚洲论坛年会的中外企业家代表座谈时，再次强调中国将坚定不移发展开放型世界经济，为亚洲和世界发展作出中国贡献，欢迎搭乘中国经济快车，分享中国改革、开放、发展的成果。

参加博鳌亚洲论坛年会的外国企业家对习主席的主旨演讲和重要讲话纷纷表示赞同，并在会场内外展开热烈讨论。

“我们对于中国的进一步开放仍然充满信心”

4月11日，习近平主席同出席博鳌亚洲论坛年会的中外企业家代表举行了座谈。与会企业家代表表示，习近平主席宣布的中国扩大开放的一系列新的重大举措令人鼓舞振奋，对世界发出了有利于推进全球化进程的积极信息。他们愿把握机遇，积极参与中国的改革开放进程，共建“一带一路”，实现企业更大发展，共同推动亚洲和世界经济更加繁荣。

“习近平主席的演讲定下了积极的基调和内容，我深受鼓舞。习主席在讲话中承诺，将创造更有吸引力的投资环境和主动扩大进口，以及通过完善执法力量、加大执法力度来加强知识产权保护，改善中国市场环境。所有举措的落实都是宜早不宜迟。我认为，全球商界都将对此表示赞赏。”美国德勤全球主席柯睿尚表示，全球财富500强企业中，1/5以上的企业都把总部设在中国。德勤在中国已经超过100年了。“我很高兴地说，中国迅速发展的业务，正是受益于中国对全球化和创新给予的支持。我们对于中国的进一步开放仍然充满信心。”

“习近平主席在演讲中强调，为实现全球所有经济体的进一步繁荣，需要走开放融通、互利共赢之路。努力构建人类命运共同体，这都让我深有感触。”韩国SK集团会长崔泰源表示，这也是SK集团的“志向”。新时代的企业发展战略，不仅仅局限于追求经济价值，更重要的是以创造社会价值为人类命运共同体的构建做出贡献。”他用“同舟共济”“风雨同舟”寄语企业与中国的合作。

“习近平主席提出的‘一带一路’倡议，以及构建人类命运共同体、共商共建共享的理念，已经深得世界范围内的广泛赞誉和积极响应。中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现。我们海外华人华侨对中国特色社会主义的发展模式充满信心。”泰国正大集团董事长兼首席执行官谢国民表示，现在中国实施的乡村振兴、精准扶贫等战略是新时代下中国特色社会主义建设的重要内容，党中央调动一切积极要素打好产业扶贫攻坚战，是“以人民为中心”发展理念的最大体现，是造福人民的实事大事。“在农业现代化等领域，正大集团有着一定经验与成绩，希望可以在中国的农业发展以及‘一带一路’建设中贡献自己的力量。”

“打造开放创新世界是时代必然选择”

中国的改革开放力度前所未有，中国的发展为外资提供着持续不断的良好的发展前景。这是顺应时代潮流的主动选择，对全世界而言都是很好的合作发展机会。

“习近平主席的主旨演讲与以前的演讲一脉相承，宣布进一步扩大中国的对外开放，很高兴听到对外开放新举措能够打开新的局面。”德国瓦克化学股份有限公司总裁兼首席执行官鲁道夫?施陶迪格表示，“我们非常支持习近平主席提出的加强知识产权保护，完善加大执法力度等政策，保护在华外资企业合法知识产权，这让我们对研发更有信心。”

“改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。”澳大利亚汉科矿业集团公司执行董事华泰德表示，像我们一样的外企能在中国顺利的开展生意，就是最好的体现。“改革开放是一个渐进的过程，中国能取得今天这样的成就，真的令人佩服。”

华泰德清楚地记得习近平主席的演讲中提到，中国对外开放一定会打开一个全新的局面，这是非常激动人心的。“中国开放更大的市场，让外资有更多参与的机会，这对全世界都是一件好事。”

“习近平主席的讲话非常有影响力。当前保护主义抬头的背景下，中国的领导人强调把开放政策坚定不移保持下去，表示中国不单要保持开放，还会加快开放的速度，意义重大。”印度工商会联合会中国执行董事阿都尔表示，中国按照市场经济的要求实施开放，坚持与邻居、贸易伙伴合作共赢。从这个角度来说，这对亚洲国家是一个很大的鼓励。“中国的目标是到2035年基本实现现代化，按照目前的开放的举措坚定走下去，结合其他高质量发展的方针政策，这个目标是会如期实现的，这对全世界是一个很好的信号。”

“过去40年给我印象最深的是，中国正从一个技术进口国转变成技术创造者。现在，中国和美国的合资企业一起进行创新，中国合作伙伴的创新能力正在提升。”美国泰拉能源公司首席技术官季约翰如是表示。

“亚洲一直以来都是世界经济的成功典范，而亚洲以及世界经济的繁荣大部分源于中国。”沙特基础工业公司首席执行官阿尔拜延表示，“40年改革开放的实施，为中国经济种下了腾飞的种子。打造一个开放与创新的世界，是这个时代的必然选择。”

“深化改革开放重大举措赢得世界尊重”

“习近平主席重申将改革开放作为进一步增长与繁荣关键动力的承诺，中国深化经济改革将为全世界带来利益。”罗兰贝格大中华区首席执行官戴璞表示，“我被此次演讲平和、果决而无畏的态度深深打动。平和来自对中国特色模式的信心，虽然与其他工业化国家的发展路线不同，但中国取得了巨大的成功。”

戴璞表示，习近平主席针对人类未来的方向和亚洲的未来发出时代之问，我认为这个问题的答案应该是平衡。多边主义是前进的方向，但是如果没有新的亚洲和中国主导权的发展，多边主义不会凭空到来，也无法取代先前占主导地位的制度。习近平主席的演讲表明，中国愿意承担起领导的责任。

“习近平主席在演讲中提出继续深化改革开放，并提出了一系列重大举措，这是践行他2017年初在世界经济论坛演讲中对于改善中国营商环境的承诺，因此赢得了全世界的尊重。” 哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心主席、中央银行前行长海拉特·克里姆别托夫表示，市场进一步开放，中国发展的全新蓝图已经展开。这对于全世界都意味着重大‘中国机遇’。”

“习近平主席的演讲非常具有前瞻眼光，向世界清楚传递了中国将继续扩大开放的信息，非常具有积极意义。”印度商业和工业协会联盟秘书长桑加亚·巴鲁表示，习近平主席有关“一带一路”的阐述再次表明，这项倡议不是威胁，而是世界共同合作的机遇。“每个国家都需要与时俱进，适应变化的世界。这对中国和整个世界都是最重要的启示，我非常赞同习近平主席关于构建人类命运共同体的主张，建设亚洲命运共同体具有重要意义。”

“每次习近平主席出席这种国际会议并发表演讲，都会向世界释放出稳定与和平的信息。他在博鳌亚洲论坛上的演讲令人兴奋，可以向世界释放强烈的信号：中国将努力推动世界和平。”美国莱纳国际公司总裁克里斯·马林表示，习近平主席提出“构建人类命运共同体”的主张，胸怀地区和全球利益。在博鳌这样的平台上进行更多对话与合作，建立更多连接，就可以为世界创造一个更加和平的环境。

（人民日报记者孟祥麟、谢亚宏、陈尚文、暨佩娟、裴广江、白阳、赵成、杨迅、齐志明、管克江、王斯雨）

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