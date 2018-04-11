中国援助照亮尼泊尔政府大院

中新网加德满都4月10日电 (记者 张晨翼)中国援尼泊尔太阳能项目交接仪式10日在加德满都举行。尼泊尔总理奥利、中国驻尼泊尔大使于红、尼泊尔能源部部长普恩出席仪式并致辞。

图为中国援助的尼泊尔总理办公楼屋顶光伏发电设备。 张晨翼 摄

图为尼泊尔总理奥利、中国驻尼泊尔大使于红为项目揭牌。 张晨翼 摄

奥利和于红为该项目揭牌。中国驻尼泊尔大使馆商务参赞彭伟和尼能源部联秘吉米尔签署项目交接证书。

奥利感谢中国长期以来对尼泊尔经济社会发展的大力支持和帮助。尼泊尔正在进入发展的新时期，充足的电力正是发展的前提。“我们现在要去发展、去改变，建设繁荣、幸福的尼泊尔。感谢参与该项目的所有人，愿尼中友谊长存。”他说。

中国驻尼泊尔大使馆商务参赞彭伟和尼方代表签署项目交接证书。 张晨翼 摄

于红在致辞中表示，希望该项目能为尼拓宽能源供应渠道、增强电力供应保障、实现绿色发展起到示范作用。中国致力于帮助尼泊尔实现电力发展，并将继续为此努力。相信中尼双方在“一带一路”建设下的合作将为尼泊尔的发展带来新机遇。中方愿一如既往地在力所能及的范围内，为尼经济社会发展提供支持和帮助。

中国援尼泊尔太阳能项目位于尼泊尔政府大院内及周边，在有关部门及机构的21栋建筑上安装分布式屋顶光伏电站，同时建有部分光伏车棚。该项目于2016年11月28日开工，2018年2月20日竣工，由中国建筑股份有限公司和四川苏源环保工程有限公司联合体承建。该项目装机容量为1兆瓦，年均发电量约137万千瓦时。除供应政府大院办公楼区域日常用电外，该发电系统还与市政电网连接，多余电量可供上网。

尼政府首席秘书雷格米、政府各部门代表、中方项目单位代表、中国驻尼泊尔大使馆工作人员等300余人参加了上述活动。

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