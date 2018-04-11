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英国哈里王子婚礼在即 皇室称要办"私人婚礼"

2018年04月11日10:56  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据联合早报网报道，英国政府消息人士10日透露，哈里王子将于5月19日迎娶梅根·马克尔，但英国首相特雷莎·梅并未受邀出席婚礼。

王室消息人士说，婚礼的受邀嘉宾都是跟哈里王子或马克尔有直接关系的人。哈里王子的官方发言人说，之前已经商定，哈里王子和马克尔的婚礼，无计划邀请国内外政界人士。王室在做出此一决定之前，曾咨询过特雷莎·梅政府的意见。

英国政府消息人士说，婚礼地点定在温莎堡圣乔治教堂，比威廉王子2011年大婚时的威斯敏斯特教堂小很多。（老任）

(责编：樊海旭、王欲然)
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