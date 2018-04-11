联合国未通过调查叙利亚境内化武袭击的决议草案

人民网联合国4月10日电（记者 殷淼）联合国安理会10日针对最近有关叙利亚杜马市再次发生化学武器袭击事件召开紧急会议，并就三项分别由美国与俄罗斯提出的有关建立新的国际独立调查机制对事件进行调查以确定责任方的决议草案进行了表决，最终三份决议草案均未获得通过。

4月7日，叙利亚杜马市被指再次发生化学武器攻击事件，引起国际社会的强烈反响，并促使美国和俄罗斯再次修整决议草案，并将其付诸安理会会议表决。

当天下午，安理会成员首先对美国提交的决议草案进行了投票表决。美国的决议草案得到了12票赞成、2票反对和1票弃权，因为草案遭到了俄罗斯的否决，决议没有获得通过。随后，安理会对俄罗斯提交的决议草案进行表决。俄罗斯的决议草案得到了6票赞成、7票反对和2票弃权，因为投票未获得9票多数的赞成，该决议也未获通过。最后，俄罗斯向安理会提交了另外一份旨在呼吁成立一个独立调查机构，负责调查被指使用化学武器的有关真相。俄罗斯提交的第二份决议草案得到了5票赞成、4票反对和6票弃权，也同样未获通过。

中国常驻联合国副代表吴海涛在发言时说，中方注意到,有报道称叙利亚境内近日再次发生使用化武并造成平民伤亡事件, 中方对此高度关注。

吴海涛强调，中方关于化武问题的立场是一贯的、明确的。我们坚决反对任何国家、任何组织或个人, 在任何情况下使用化学武器。无论在何时、何地使用化武的行为都不能被容忍。中方支持对有关事件进行全面、客观、公正调查,基于确凿证据,得出经得起历史和事实检验的结论,并将肇事者和责任方绳之以法。

吴海涛表示，政治解决叙利亚问题是唯一出路。国际社会必须坚持政治解决叙利亚问题的大方向,切实尊重叙利亚的主权、独立、统一和领土完整。中国一贯反对在国际事务中使用或威胁使用武力,一贯主张应按照《联合国完章》行事。各方应加大支持联合国发挥斡旋主渠道作用,推动叙利亚各方根据“叙人主导、叙人所有”原则,根据安理会第2254号决议政治解决叙利亚问题。反恐是解决叙利亚问题政治进程中的重大紧迫问题,国际社会应当加强协调,坚持统一标准,打击所有被安理会列名的恐怖组织。

(责编：樊海旭、常红)