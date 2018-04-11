中国“绿色”巴士驶上济州岛

4月10日，在韩国济州岛的牛岛景区，比亚迪纯电动巴士车队在路上行驶。

新华社发

韩国民众排队乘坐中国制造的纯电动中巴。

本报记者 陈尚文摄

绿色的大麦在风中摇曳，白蓝相间的电动中巴穿梭在韩国牛岛的山峰、海滩间；第一天开着“中国制造”上班的司机师傅热情洋溢地介绍着这里的每一处景别；在地标性景点西滨白沙海边的巴士站，人们排着长队等候上车，当被问及体验如何时，一位韩国游客说：“很舒适。”

4月10日，20辆中国比亚迪纯电动中巴在韩国济州岛离岛牛岛正式交付运营。这是牛岛当地首支纯电动巴士车队，也是韩国规模最大的中型电动巴士车队。

济州岛是韩国第一大岛屿，是广受游客青睐的观光胜地，每年游客逾千万人次，也是韩国境内运营电动巴士最活跃的地区。而牛岛正是坐落在济州岛东部的生态型岛中岛，为保护当地自然生态，当地政府决心将燃油车逐步更换成电动车。

韩国国际电动车博览会组织委员长金大焕表示，济州岛出台了“零碳排放2030计划”，计划到2030年岛上所有燃油汽车都替换成新能源汽车，实现全岛车辆零碳排放的目标。而相较于个人车辆而言，从公共交通着手，被认为是首选方向。

据了解，此次由中方交付韩方的20辆纯电动中巴名称为e—Bus7，车身长约7米，可容纳15人。该车采用欧标80千瓦交流快速充电技术，一次性充电续航里程可达到200公里。此前，通过韩国电池安全、车身侧翻等十余种测试，该车成为全球首款通过韩国认证的中型电动巴士。

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮告诉记者，经过3年多的精耕细作，比亚迪电动车战略在韩国市场展开，今后还将进一步扩展推进全球化市场战略。

一方面，比亚迪成功进军韩国汽车市场，成为中国民营企业走出去的又一张亮眼名片；另一方面，韩国舆论指出，从不重视到加大研发、良性竞争，如比亚迪、北汽福田汽车等中国品牌的加入，激发了韩国本土电动汽车品牌的斗志，也推动了韩国国内电动汽车市场氛围的积极转变。

“希望岛民和游客能爱护新交付的纯电动巴士车”，韩国济州道知事元喜龙说，实现牛岛的可持续发展不仅是大家面临的挑战，也是济州和全韩国都应该坚持的道路。

“中韩经济合作在牛岛迎来春天”，中国驻济州总领事冯春台表示，此次交付20辆电动中巴在牛岛运营，既发挥了比亚迪在电动汽车领域的优势，又符合济州岛打造“绿色旅游、零碳之岛”的发展蓝图，是一个具有广阔发展空间的双赢项目。

（本报济州4月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 22 版）

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