多彩屏幕展现中俄友好

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春日融融，中国影院却迎来一股来自俄罗斯的冰雪旋风——中国参与制作的俄罗斯动画电影《冰雪女王3：火与冰》4月5日上映。据俄罗斯卫星通讯社消息，截至8日，影片上映4天，票房已达4300万元人民币，成为在中国票房收入第二高的俄罗斯影片。同期在中国热映的，还有根据俄罗斯前花滑冠军真实经历改编的体育题材电影《花滑女王》。

影视作品是文化传播的重要载体，随着中俄关系深入发展，两国影视合作驶向快车道，开办电影节、互相引进作品、影视剧合拍等各种形式的合作日益密切，多彩屏幕已经成为两国人民彼此了解的一扇重要窗口。

人民相亲，互动日益频繁

中俄两国人民相亲，不少中国观众对《这里的黎明静悄悄》《莫斯科不相信眼泪》《战争与和平》等经典电影如数家珍。2013年俄罗斯知名导演费多尔·邦达尔丘克拍摄的战争主题电影《斯大林格勒》在中国上映，观众的目光重又开始投向俄罗斯的影视作品。之后上映的《火海凌云》《他是龙》进一步展现了俄罗斯电影在中国市场的潜力。

俄罗斯电影不断走向中国市场，与此同时，中国的影视团队对俄罗斯的热情也渐渐高涨，很多剧组把取景地放到俄罗斯，一些影视作品从俄罗斯寻找题材和灵感，中国的影视作品里俄罗斯元素不断涌现。

今年上映的刑侦剧《莫斯科行动》根据真实事件改编，讲述了中国警察莫斯科追凶的故事，电视剧节奏紧凑、悬念迭起，掀起了一股追剧热潮，该剧在莫斯科取景长达3个月。

颜龙是一名导演、制作人，曾协助过《莫斯科行动》在俄的拍摄过程并在剧中参演，他告诉本报记者，拍摄过程中，俄罗斯方面全力支持，在大场景制作上，俄罗斯更是下了大功夫，提供了真枪实弹的道具供剧组使用，还有专门的枪械师保证安全。电视剧上映之后，口碑热度双丰收，对于中俄影视合作起到引领作用，不少影视合作项目纷至沓来。

“中俄影视合作占据天时地利人和，两国政府十分支持，中俄观众也对彼此充满兴趣。中国影视市场正需要俄罗斯这种不一样的异国情调，俄罗斯也是优质中国影视作品走出去的一个很好选择。”颜龙说。

渠道拓展，合作舞台更大

2016年、2017年是中俄媒体交流年，在媒体合作的框架下，中俄两国的传媒集团在电视屏幕、网络平台、大银幕上共同发力，为影视作品拓展更大舞台。

SPB TV是俄罗斯最大的网络电视运营商，主要开展互联网电视、手机电视等新媒体业务。如今，SPB TV在其在线平台和旗下的“一带一路”手机应用中播放17个中国电视频道，内容涵盖中国文化、功夫、历史、社会生活等各方面内容。去年，SPB TV获得中国中央电视台的纪录片放映权，播出的纪录片《李小龙传奇》深受俄罗斯观众喜爱。

经过几年的尝试，SPB TV已经总结出一套双赢的合作模式：电视台卫星转播中国电视信号，扩大中国电视节目的世界影响力；同时，通过投放视频贴片广告赢利，并与中国公司按比例分成，取得一定经济效益。

SPB TV首席执行官基里尔·菲利波夫告诉本报记者，中俄媒体交流年启动以来，双方影视合作呈现出日新月异的变化，各层次的交流对话频繁，各种合作项目高效落地。他们通过与中国伙伴的紧密合作，懂得了如何更好地把握中国观众的口味。

SPB TV对外通讯总经理杰尼斯表示：“现在中国的节目不仅在俄罗斯的中国人在看，也吸引了很多俄罗斯人和其他欧洲国家的人，大家希望通过百花齐放的电视节目接触更丰富的观点，从更多元的角度看世界。”

除了电影、电视剧和新闻类节目，动画片也成为俄罗斯传媒关注的热点。俄罗斯“数字电视”媒体集团公司不久前发布消息，该公司向中国多家大型网络视频平台出售了10部俄罗斯动画剧的播映权，这些平台每月的总观看量超过10亿人次。

合拍电影，交流层次加深

“我最爱看中国的功夫电影，特别喜欢成龙。听说成龙会出演《中国游记：铁面人之谜》，影片上映时我一定会去捧场。”奥尔洛夫文化学院的大学生罗曼是一位功夫迷，他所提到的影片是中俄第一次合拍的奇幻电影大片，由俄罗斯电影集团、中影集团等多家公司合作拍摄，故事结合了中俄两国的历史元素，电影虽未上映，已经有不少影迷表示很期待。

近年来，从简单的引进版权发展到合写剧本、合拍作品，中俄合拍电影渐入佳境，无论是从数量还是质量上都进步不小。双方通常的合拍模式是，共同出资、共同拍摄、共同放映，这一模式下诞生的影视作品更容易克服水土不服的问题。

中俄联合拍摄的喜剧电影《战斗民族养成记》就是文化碰撞与融合的一个例子，影片根据同名俄罗斯电视剧改编，近日已在莫斯科杀青。同名电视剧讲述的是美国记者在俄罗斯啼笑皆非的经历，为了更好符合中国观众的胃口，电影引入中国元素，主角也变成了在莫斯科追爱的中国少年。

在业内专家看来，中俄影视产业优势互补——俄罗斯影视技术扎实、专业人才数量很多，中国资金充足、观众市场大，因而双方合作潜力无限。颜龙告诉记者，俄罗斯演员专业素质过硬，都特别愿意参与到中国制造的电影，这为影视合拍提供了强有力的保障。

据俄罗斯媒体报道，中俄合拍的电影《蓝色列车》、动画片《科罗什和熊猫》都在制作过程中，更多的合拍佳作令人期待。

（本报莫斯科4月10日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月11日 22 版）

(责编：王欲然、徐祥丽)