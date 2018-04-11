《“大平班”与战后中日教育文化交流》在日本出版

《“大平班”与战后中日教育文化交流》一书封面。

人民网东京4月10日电（记者 刘军国）为纪念中日和平友好条约缔结40周年，《“大平班”与战后中日教育文化交流--以日语教师的人生故事为线索》一书近日由日本侨报出版社出版，4月中旬开始在日本全国发行。

“大平班”（1980-85年）的正式名称为“全国日语教师培训班”，是北京日本学研究中心的前身。此项目是由时任日本首相大平正芳在1979年访华时提出设立的。为了表达对大平正芳的感激之情，大家亲切地称之为“大平班”。设立后的五年间，日方先后派遣了91名专家来华任教，共计600名中方日语教师参加了该培训班。日方专家当中大部分是活跃在日本学界以及教育第一线的知名学者；而参加培训的600名中方教师也是通过严格选拔的中国教育界精英，他们经过培训后逐渐成长为中国日语教育界的中坚力量以及中日教育文化交流事业的中流砥柱。

该书著者孙晓英在早稻田大学取得教育学博士学位，专业为社会教育、日语教育。孙晓英通过走访当年中日双方参与此项目的“大平班”师生以及相关人士，收集了丰富的第一手史料。该书试图最大程度地再现“大平班”的风貌，并且通过对访谈材料进行分析，从而揭示“大平班”对于二战后中日教育文化交流所产生的重要意义及深远影响。

该书被认为填补了中日交流历史研究的一个空白。中国日语教育研究会名誉会长、原北京日本学研究中心主任徐一平称赞作者是中日教育文化交流成功典范“大平班”研究的第一人。早稻田大学教育学部教授新保敦子指出，“大平班”是日中教育文化交流事业的重要项目之一，她培养了众多日中教育文化交流的生力军，为推动日中友好交流作出了卓越贡献。

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