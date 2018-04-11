柏林新机场力争2020年如期启用 欲带动区域经济

中新社柏林4月10日电 (记者 彭大伟)从2012年起数度“跳票”的德国柏林新机场正在为最新设定的揭幕时间而努力。该机场CEO达尔德鲁普10日表示，该机场正在力争实现2020年10月启用的目标，远期愿景是打造枢纽机场。柏林旅游局表示，对该机场今后带动柏林-勃兰登堡地区经济的前景寄予厚望。

达尔德鲁普当天在位于勃兰登堡州的新机场大楼内与国际媒体对话时作出上述表示。他强调，目前机场的设施正在由第三方检验，只要一切顺利，机场将具备如期启用的条件。

柏林新机场的全称为“柏林-勃兰登堡维利·勃兰特机场”，其毗邻勃兰登堡州境内的舍内费尔德机场。机场方面提供的资料显示，柏林新机场始建于2006年，原计划于2012年6月启用，然而由于防火设施存在问题，启用被迫推迟。

在此之后，该机场又多次曝出新的问题，并一再推迟启用。2017年初，达尔德鲁普曾宣布，机场将于2018年正式启用。然而当年12月，这一日期又被大幅延后至2020年10月。

达尔德鲁普10日当天向媒体展示了新机场已建成的航站楼内部。他表示，尽管与2012年相比，机场建筑外观没有发生变化，但是其内在已经是一片全新的天地，安全性和可靠性都有了保证。

达尔德鲁普认为，机场对经济发展的作用越来越重要，德国未来不能只有法兰克福和慕尼黑两大枢纽，因此需要提升柏林的客运量，从而改善德国国内和与欧洲各国间的互联互通，“柏林还不是一个航空枢纽，但它将成为下一个世代的枢纽”。

柏林旅游局局长布克哈德·基克表示，柏林在两德统一后的发展可谓是一个“重现辉煌”的故事，航空客运将在未来柏林旅游业和整体经济发展中扮演重要角色。

柏林-勃兰登堡机场公司(FBB)预计，新机场将能覆盖柏林-勃兰登堡州地区约1千万人口，并辐射西至汉诺威、汉堡，东至波兰西部的广阔市场。

(责编：樊海旭、常红)