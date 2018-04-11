朴槿惠政府“文化界黑名单”实物曝光 近万人在列

韩国“文化界黑名单”真相调查委员会10日首次公开前总统朴槿惠执政时制定的这份秘密文件纸质版，近万名文化界人士在列。

真相调查委员会在新闻发布会上说，文件提及人物无法享受政府资助，因他们签署过至少一份联合声明，批评时任总统朴槿惠对“世越”号沉船事件的应对，或是在总统选举、首尔市长选举中支持在野党候选人，包括现任总统文在寅。

韩联社报道，共9473人遭“拉黑”，文件共60页，打印时间是2015年5月。在这之前一个月，青瓦台指示文化体育观光部制定“黑名单”。

真相调查委员会发言人李元在（音译）说：“我们在调查黑名单如何影响‘2015—2016韩法交流年’的过程中获得这份文件。根据搜集的多份证词，它被用于决定把谁排除在国家项目之外。”

按照真相调查委员会的说法，韩国文化体育观光部使用这份名单筛选政府支持文化项目的受益人。每次使用名单时，一名分管名单电子版的官员把它打印出来，分发给政府内部相关部门。

2016年10月，韩国媒体首次爆料，存在“文化界黑名单”。起初，文化体育观光部否认存在这份名单，但去年1月态度突变，承认确实存在。

去年2月，时任文体部长官赵允旋、青瓦台前秘书室长金淇春因涉嫌参与制定“文化界黑名单”被捕。今年1月，韩国首尔高等法院二审判处金淇春4年监禁，赵允旋两年监禁；法院同时认定，朴槿惠参与炮制这份黑名单，属于同犯。（陈丹）【新华社微特稿】

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