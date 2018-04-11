嘴仗不断心生怨怼 美洲峰会或成特朗普尴尬之旅

美洲国家组织定于13日至14日在秘鲁首都利马召开首脑会议，讨论加强经贸、反腐败等领域合作。

这将是美国总统唐纳德·特朗普首次访问拉丁美洲国家。就任以来，特朗普与拉美多国就移民、贸易问题嘴仗不断。一些外交官说，这或是一场尴尬、紧张之旅。

【反感“嗓门”】

白宫发言人海伦·费雷9日说，“特朗普总统期待与墨西哥总统和其他西半球领导人在秘鲁美洲峰会上合作”。

不过，这名美国总统没有收到热情回应。

就任总统后，特朗普多次指责拉美，把美国失业问题归罪于墨西哥；威胁退出北美自由贸易协定，逼迫加拿大、墨西哥与美方重新谈判；对中美洲一些国家发表侮辱性言论，试图驱赶尼加拉瓜、洪都拉斯、萨尔瓦多和其他拉美国家移民；以打击贩毒不力为由，威胁中断对哥伦比亚和秘鲁的援助……

在首脑会议主办城市利马，一家保险公司的职员塞尔希奥·蒙特内格罗说，特朗普让他想起最近几十年来在一些拉美国家执政的民粹主义领导人。“顶着大嗓门，始终处于人们关注的中心，持续不断的丑闻……我们已经身处这种现实好多年了。”

“美国现在不像以前那样受尊敬了，”现年40岁的蒙特内格罗告诉路透社记者，“以前美国说什么都好像是对的，是理性之声。现在他们说什么都受到质疑。”

【心生怨怼】

特朗普定于13日抵达利马。按照美国官员在吹风会上的说法，美方希望探讨加强与各国商业合作，同时拉拢其他国家对委内瑞拉采取强硬路线。

一名不愿公开姓名的巴西政府消息人士告诉路透社记者，“如果特朗普政府想与拉美地区继续保持有益关系”，那么，美国“急需”拿出一份积极的会议议程。

被问及特朗普在峰会上会说什么时，一名美国官员说：“他（特朗普）脑子里想什么就会说什么。我认为他会提到与拉美地区共同的价值观和共同目标。”

美国民意调查机构盖洛普先前一份民调显示，特朗普就职一周年后，拉美只有16%的民众认可这名美国总统的执政表现。

【“实际”行动】

墨西哥外交部长路易斯·比德加赖9日说，墨政府拟重新审视在边境安全、移民、贸易和打击毒品犯罪等各领域的对美关系，由外交部推进，可能耗费“数周”。

“特朗普必须明白，如果他想让墨西哥在一些他在乎的事情上与美国合作，他必须停止威胁、勒索和欺骗，”墨西哥参议院外交关系委员会主席劳拉·罗哈斯说。

特朗普2017年初就任总统以来，墨美关系陷入紧张。特朗普指责墨政府打击非法移民“无作为”，4日签署公告，向美墨边境派遣国民警卫队，引发墨方不悦。墨总统恩里克·培尼亚·涅托发表声明，直接批评特朗普，让他不要因国内政策的“挫败”而向墨西哥人发泄怒气。

面对这名曾经把墨西哥移民称为“强奸犯”和“毒贩”的美国总统，许多墨西哥人希望政府对美强硬。墨政府尚未决定减少或中止对美合作，培尼亚将在“重审”完成后作出最终决定。

按照比德加赖的说法，民众呼声高涨，政府必须采取“实际”行动。“现在关键的是，这不只是说说而已。”

【“点头”之交】

美国长期把拉美地区看作自己的势力范围，在拉美推行强权外交。今年2月，时任美国国务卿雷克斯·蒂勒森访问拉美五国，不忘兜售“门罗主义”，引发拉美国家不满。

马克·费厄斯坦曾出任美国前总统贝拉克·奥巴马的西半球事务特别助理，告诉路透社记者：“他（特朗普）在这个地区变得非常不受欢迎，这明显使得其他领导人不容易与他合作。”

一名秘鲁外交官说，特朗普可能会让拉美国家“想念”奥巴马，“不过，没人会因为特朗普睡不着觉”。“我们都知道怎么顺着微笑、点头，所以我们没有太担心。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)