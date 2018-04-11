扎克伯格对数据遭窃事件道歉 “数据收割”难止

美国脸书公司首席执行官马克·扎克伯格10日开始就这家互联网企业用户数据遭“窃用”一事接受国会议员连续两天盘问。

英国剑桥分析公司前员工3月向媒体揭发这家企业用不正当手段获取大量脸书用户数据，图谋影响2016年美国总统选举，引导选民支持共和党候选人唐纳德·特朗普。扎克伯格一再道歉并承诺保护用户数据，但信息专家说，用户个人数据被各种机构“收割”、贩卖乃至滥用已是普遍现象。

【扎克伯格：“我的错”】

身为全球最知名的美国加利福尼亚州“硅谷”创业者之一，扎克伯格33岁人生中第一次在国会议员面前为脸书犯的错致歉。

按照安排，他10日参加参议院司法委员会和商务委员会联合听证会；11日参加众议院能源和商务委员会听证会。两场听证会，他都是“主角”，接受议员“盘问”。

9日，扎克伯格前往国会，与一些参议员闭门会晤，为听证会做准备。当天，扎克伯格打破以一身T恤应对几乎所有公共场合活动的习惯，穿西装、打领带，不复休闲装扮。

在众议院9日提前发布的书面证词中，扎克伯格就脸书未能及时防范“假新闻”和“仇恨言论”散播、“用户隐私数据”遭窃用、外国势力利用平台“干预”2016年总统选举致歉。他说，脸书对错误“反应迟钝”，是出于“理想主义和乐观主义”，“只看到那些让人们彼此连接所带来的好处”。

他个人揽下所有责任：“我们没能从更宽广的角度认识自身责任，是大错。是我的错，我很抱歉。脸书由我创立，由我运营。它发生任何事情，我都负有责任。”

美联社9日报道，书面证词没有就用户数据遭“窃用”过程提供新信息。扎克伯格介绍了先前发布的应对措施，如开始审查脸书2014年开始技术上限制第三方程序接触大量用户信息之前、有渠道获取大量用户数据的每个应用程序。剑桥分析公司正是在脸书封住这道“后门”前得以获取大量用户数据。

扎克伯格说，他已要求脸书投入更多资金保障数据安全。这固然会“严重影响企业未来利润率”，但“我想明确我们的优先目标，即保护我们的（用户）群体比利润最大化更重要”。

【谁在“收割”用户数据？】

脸书事件再次暴露网络用户个人信息安全保障缺失的现实。

美国联邦贸易委员会估算，安客诚、益百利集团、Quantium、eBureau之类大型“数据中介商”掌握的消费者个人信息可高达人均3000个数据点。

游说团体“隐私国际”的数据项目领队弗雷德丽克·卡尔特霍伊纳告诉英国广播公司：“成千上万家企业做着收割用户个人数据、追踪用户线上行为轨迹这门生意。这是一项全球性产业。不仅存在于线上，线下也有，如利用各种优惠卡追踪消费或借无线上网服务追踪手机。你几乎不可能知道自己的个人数据究竟被拿去做什么。”

卡尔特霍伊纳以她自己为例：过去6年，累计600个左右应用软件或授权获取她的苹果手机数据。她想查清到底这些软件掌握多少个人信息，“可能需要花一年时间”，因为软件生产商绝不会轻易公开这类信息。

“数据贩”收集的用户信息不一定准确。按照美国福里斯特研究公司高级分析师苏珊·比代尔的说法，业内普遍估算，仅有五成数据准确。那么，消费者需要这么担心吗？

专家说，“个人数据收割”的害处不仅是消费者会接到数不清的“精准营销”广告，还可能决定消费者人生中的机会和选择。

哈佛大学商学院教授约翰·戴顿说，个人在社交媒体上的“点赞”行为、购买习惯、收入水平、兴趣爱好等信息，会计入社会对个人的“信用评分”。假如信息“有利”，个人办信用卡或抵押贷款时会得到更多优惠，应聘时更容易过“背景审查”那一关。

游说团体“世界隐私论坛”执行总监帕梅拉·迪克逊说，这个“评分”体系可能隐藏从种族、婚姻状态等个人信息衍生形成的偏见和歧视。这个团体在一份报告中总结：“一个人可能永远意识不到他或她没能通过面试、找到工作，没能拿到折扣、奖金、优惠或某种机会，是因为‘评分’低。”

RSA网络安全公司的拉什米·诺尔斯提醒，垂涎个人数据的不光是广告商和数据中介商。“黑客往往能猜中你为电脑设置的安全问题答案，如你的生日、母亲闺名，因为你曾在公共空间分享这些信息……靠一些零碎信息就可以拼凑出一份相当准确的个人档案，别人可借此盗用你的身份。”

诺尔斯建议，网络用户限制向第三方分享个人信息有不少办法，如更改浏览器设置，以防本地终端记录访问信息；使用广告拦截软件，不用真名登陆网站，或使用虚拟专用网络。（沈敏）（新华社专特稿）

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