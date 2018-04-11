私人律师被FBI突袭搜查 特朗普为何紧张到颤抖？

“这是扔到特朗普家门口的一颗炸弹。”美国《华盛顿邮报》这一比喻，指的是美国联邦调查局(FBI)9日突然搜查特朗普私人律师科恩在纽约曼哈顿的办公室。科恩10年来一直担任特朗普的私人律师，被认为是特朗普除家人外最亲密的人，是替他“干黑活的人”。FBI的这一突袭令特朗普陷入疯狂状态，他当天发飙怒批FBI，宣称这是“对整个国家的攻击”。

当地时间9日中午，刚在白宫就叙利亚问题和贸易战问题举行了内阁全体会议的特朗普似乎还沉醉于自己对世界的颐指气使之中，他兴奋地在推特中称“刚在白宫举行了伟大的内阁会议”。但紧接着，科恩办公室被搜查的消息给了他当头一棒。澳大利亚《悉尼先驱晨报》称，这次突然搜查激怒了特朗普，他对“通俄门”调查进行了迄今为止最为疯狂的谩骂，称“这是对我们整个国家的真正攻击”。

美国国家公共电台称，特朗普9日整个下午都在盯着电视看。傍晚，特朗普才走出房门，对记者大声发泄他的不满：“这太可耻了，完全是一场猎巫行动。这种不公平达到了一个新水平。”他称科恩是个“好人”，并严厉指责穆勒团队是“偏见最大的一群人”，“全部是与民主党有关的人，还有为奥巴马工作过的几个共和党人”。引发“通俄门”调查的前FBI局长科米和特别检察官穆勒都是共和党人。当记者问特朗普是否会开除穆勒时，特朗普说，“很多人对我说应该开除他”，“让我们看看将发生什么”。

特朗普当天还大骂司法部长塞申斯。塞申斯此前以曾涉案为由回避参与“通俄门”调查，因此调查由司法部副部长罗森斯坦负责。特朗普称，塞申斯当时主动选择回避“对国家来说是犯了一个非常可怕的错误”，“他应该告诉我们他要回避，那样我会另外选择一个司法部长”。 “美国之音”称，穆勒的调查重点是俄罗斯对美国选举的干预，依照法律，如果他在调查期间发现了别的值得调查的事情，必须得到司法部的许可。而这次批准FBI搜查科恩办公室的应该是司法部副部长罗森斯坦，正是罗森斯坦任命穆勒为特别检察官。

10日一大早不到七点，特朗普起床后第一件事就是连发两条推特：“律师对客户的保密权利已死!”“这是完全的猎巫行动。”

“为什么FBI的搜查让特朗普感到紧张颤抖？”德国《图片报》总结了几大原因：一、无风不起浪，美国舆论正在猜测这种搜查获得了什么样的证据。二、这次搜查表明，特朗普敌人数不胜数：纽约地区检察官、联邦法官、司法部副部长罗森斯坦，至少他们都认为科恩存在犯罪嫌疑，否则就不会有FBI的搜查令。三、特朗普政府中还存在一个令他非常难受的敌人：罗森斯坦。罗森斯坦不仅是FBI新任局长的直接上司，他还任命了“特朗普猎人”穆勒。四、特朗普可能会因丹尼尔斯事件而陷入不得不出庭作证的尴尬境地。（李勇 陶短房 青木 陈一）

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