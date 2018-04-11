出口活羊热死视频激怒澳大利亚 民众建议禁止活畜出口

目光呆滞、气喘吁吁，数万只羊密密麻麻地挤在甲板上，有的已经因为高温脱水而死，尸体倒在自己的便溺之中，高度腐败的羊尸则被抛到海中……在澳大利亚一艘向中东运输活羊的船上，海员拍下了这段视频。视频播出之后，整个澳大利亚怒不可遏，该国农业部启动相关调查，一些人甚至表示应该叫停活畜出口。

据澳大利亚广播公司10日报道，这段视频拍摄于去年8月，船上载有6万多只羊。在历时3周的航行中，这些羊只能一直站立，忍受北半球夏季的高温，其中2400只被热死。视频播出后，涉事企业伊曼纽尔公司发表道歉声明。澳大利亚政府也随即展开调查，表示要将负有责任的个人及企业绳之以法。一些人表示，为了保护动物的福利，应该禁止活畜出口。

不过，媒体却认为，澳政府不可能颁布这样的禁令。活畜出口是澳大利亚、特别是西澳大利亚州的重要产业。《纽约时报》称，澳大利亚每年活畜交易额超过10亿澳元，而西澳大利亚州则占了其中约75%，如果完全禁止活畜出口，会对当地经济产生巨大影响。“今日西澳大利亚”网称，澳全国农民联合会表示，动物出口旺季是7月和8月，可以在这段时间禁止活畜出口。也有人建议改革当地的经济模式，由活畜出口改为加工肉食品出口，这样既可以让农民获得更大利益，也能保护动物的权利。(显扬)

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