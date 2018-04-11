上千法国人被催逼着给美国交税！ 很多人都没去过美国

“除了婴儿时期，我们很多人都没去过美国，现在却被催逼着给美国交税!”据法国电视二台9日报道，只要出生在美国便立即获得美国国籍，但在成为美国公民的同时，这些人也自动被视为美国纳税人，这让一千多名拥有美籍的法国人头痛不已，埋怨父母把自己生错了地。

法国人玛丽莲于1950年出生于美国亚特兰大，自动获得美国国籍。当时她父母只是美国暂住，在她不到一个月大时就举家搬回了法国。但是没想到一个月前，银行发来信件，要求她填写一份表格，出示其在美国的税务账号。美国税务部门认为，无论本国公民是否在美国生活，他们都需要缴纳个人所得税。为此，玛丽莲必须为最近5年缴纳3000欧元(1欧元约合人民币7.7元)的个税。玛丽莲现已退休，其个人收入在法国还达不到缴纳个税的下限，如今却不得不为自己的美国公民身份破财。

和玛丽莲经历同样“美国噩梦”的在法国还有一千多人，迭戈就是其中之一。他本打算购置一套新房，预售协议已经签订，但就在正式交易前一星期，相关银行却以他未能出示其美国税务账号为由拒绝了他的贷款申请。“银行可能觉得我这个美国人故意装穷借贷款，不诚实。”他苦笑道。

美国在半个世纪后突然向其远在法国的公民要钱，是因为2013年，法国政府承认了《美国海外账户税收合规法案》。该法案规定，法国银行必须向美国税务部门通报在法美国公民的全部银行信息。

要想摆脱“美国噩梦”，只能放弃美国国籍，但要为此付出的代价也不低。出生后不到15天就返回法国的奥利维已经启动了放弃美籍的程序。为此，他缴纳了3000欧元的个税、6000欧元的税务顾问费以及2000欧元的行政费用。

从未享受过美国社会福利，如今却要为放弃美籍花费上万欧元，不少法国人觉得美国就是在明火执仗地抢劫。也有人埋怨父母当初不该把自己生在美国，让无耻勒索变成了依法交税。还有人联名请愿，要求政府拒绝承认《美国海外账户税收合规法案》。不过有评论认为，法国政府现在要反悔很难，基本是“外交死胡同”。（潘亮）

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