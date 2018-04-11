羽生结弦T恤在网上被拍卖转售 印有其表演身姿和签名

【环球网综合报道】据日本共同社10日报道，韩国平昌冬奥会花滑男单卫冕冠军羽生结弦的纪念T恤近日在网络被拍卖，以超过每件定价2500日元(约合人民币147元)的价格转售。

据报道，该T恤的销售额将被用作22日在羽生出身地仙台市举行的庆祝游行举办费，仙台市政府等4日启动了网络销售。T恤印有羽生表演身姿和签名，有白底紫色图案、白底淡蓝色图案两种。最多准备8万件，每人限购4件。网络拍卖中，出现了两种一套价格为9600日元(约合人民币564元)、单件4340日元等高价交易的情况。

11日起，该T恤将在百货店等仙台市内6家店铺以及位于东京池袋的宫城县特产直销店销售。

仙台市等在索契冬奥会羽生夺得金牌时也以每件2000日元的价格发售了纪念T恤，2.9万件全部卖光还出现了富余资金，人气爆棚。

除了T恤，羽生结弦的签名滑冰鞋和纪念邮票等也曾大受欢迎。上月11日，其签名滑冰鞋在东日本大地震网上慈善拍卖，以850.1万日元(约合人民币50万元)的价格竞拍成功。2月，日本人为了抢购羽生结弦纪念邮票，挤爆邮局网站，日本邮局的“网上商店”一直处于无法打开的状况。羽生的邮票甚至被拍到5000日元(约合人民币295.15元)。

羽生结弦1994年出生于日本宫城县仙台市。2014年2月，年仅19岁的羽生结弦夺得索契冬奥会金牌，成为亚洲首位冬奥会男子单人滑冠军。2018年2月，他又夺得平昌冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军，成为66年来第一位蝉联冬奥会男单冠军的花样滑冰选手。

(责编：樊海旭、常红)