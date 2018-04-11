驻日美军机又有东西砸向学校 这次是降落伞

海外网4月10日电 当地时间10日下午，日本东京羽村市一所中学的学生发现有降落伞坠落到网球场，疑似从美军运输机上掉下，但无人员受伤报告。驻日美军司令部晚些时候发表声明称，一名士兵在降落过程中割断了降落伞。

据日本NHK新闻报道，日本防卫省称，当地时间10日下午4点50分左右，日本东京羽村市羽村第三中学的学生发现一个处于打开状态的美军降落伞掉落到网球场，羽村市政府向日本防卫省报告了此事。

报道称，该降落伞长约3米。当时，在该所中学附近的横田基地，美军正在运输机上进行士兵跳伞训练。日本防卫省正在向美军询问此事。

报道称，就在不久前，4月5日，美军5架“鱼鹰”运输机抵达横田基地，基地周边6个自治体组成的基地对策联络会的干事加藤育男说过，“绝对不能有任何事故。”

当地时间下午7点之后，驻日美军司令部发表声明称，“今天下午5点左右，在横田基地参加跳伞训练的一名士兵在降落过程中割断了降落伞。士兵已经安全落地，而降落伞的一部分在羽村第三中学被发现。此次事故没有造成人员受伤和财产损失。”

据此前报道，当地时间2017年12月7日上午10点左右，在日本冲绳县宜野湾市普天间浸礼会附属的绿丘幼儿园，一只疑似玻璃制品的圆筒状物体从天而降，掉落到幼儿园屋顶上;12月13日，日本冲绳县宜野湾市市立普天间第二小学“祸从天降”，约1米见方的窗户状物体从上空坠入了校园，1名儿童因风压受到擦伤，坠落物体是从美军机上掉下。(编译/海外网 巩浩)

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