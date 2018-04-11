怕丑闻被揭露？ 特朗普为亲信被搜发飙怒批FBI

【环球时报驻美国、加拿大、德国记者 李勇 陶短房 青木 陈一】“这是扔到特朗普家门口的一颗炸弹。”美国《华盛顿邮报》这一比喻，指的是美国联邦调查局(FBI)9日突然搜查特朗普私人律师科恩在纽约曼哈顿的办公室。科恩10年来一直担任特朗普的私人律师，被认为是特朗普除家人外最亲密的人，是替他“干黑活的人”。FBI的这一突袭令特朗普陷入疯狂状态，他当天发飙怒批FBI，宣称这是“对整个国家的攻击”。他还暗示可能开除主持“通俄门”调查的特别检察官穆勒。《华盛顿邮报》称，这一搜查显然让特朗普“闻到了致命威胁的气味”。

9日，《纽约时报》网站最先报道了FBI搜查科恩办公室的消息。据报道，搜查令由“通俄门”特别检察官穆勒提出并转交曼哈顿联邦检察官申请并获准。事后，科恩通过律师发表声明称，这次搜查“完全不妥当”，它“不必要地扣留了律师和委托人之间受法律保护的通信等文件”。《纽约时报》称，这其中包括科恩与他“最重要的客户”特朗普的通信记录。

据报道，FBI查封的文件中，还包括科恩2016年向成人片女星丹尼尔斯支付封口费的相关资料。丹尼尔斯此前向媒体爆料称，在2016年大选前，特朗普为禁止她对外透露两人的婚外情，通过科恩向她支付了13万美元封口费。不过，《华盛顿邮报》引述消息人士的话称，FBI搜查科恩的办公室，可能还涉及他欺诈和违反竞选经费的法律规定。报道称，科恩是通过一个公司替特朗普付封口费，等同于对特朗普竞选的非法资助。此外，美国律师协会禁止律师在客户不知情的情况下解决索赔问题，也不能使用自己的资金来达成协议。

“这是扔向特朗普家门口的一颗炸弹。”《华盛顿邮报》称，近一年来随着“通俄门”调查越来越深入到其核心圈子，特朗普一直在不停咆哮。特别检察官穆勒先是起诉了他的前竞选经理，然后是前总统国家安全事务助理弗林承认有罪。调查人员还曾就总统是否试图妨碍司法一连数小时质问多名白宫官员。然而，FBI周一突然搜查特朗普私人律师科恩的办公室并带走一些文件，这才是一个“极其不寻常的举动”，这是在缠绕特朗普的法律战中开辟了一条全新战线。

报道称，科恩担任特朗普的私人律师已有10年。他就是特朗普的“虚拟保险箱”——保守着他的秘密，从商业交易一直到私人事务，而且他也是特朗普意愿的忠实执行者。有知情人士称，“科恩是在做总统不能做的‘黑活’，而且这样做了10年。”华盛顿知名大律师扎伊德称，FBI获得的科恩的一些文件“应该是令特朗普总统最担心的”，“除了逮捕某人的妻子或者向家庭成员施加压力外，没有比这更糟糕了”。报道称，这被视为是对特朗普“内部密室”突袭的开始：除了个人律师外，他的会计师，甚至理发师、服务员等，知道丑事的所有人。

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