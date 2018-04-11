美国国务院批准对卡塔尔3亿美元军售合同

美国和卡塔尔领导人会面前一天，美国国务院批准对这个中东地区盟友3亿美元军售合同，涉及新一代先进精确杀伤武器系统。

美国对外出售武器需获得国会批准。依照美国国防部防务安全合作局的声明，国务院9日向国会正式通报这批军售订单，认定军售“不会改变地区基本军事平衡”。

声明说，卡塔尔是“地区维护政治稳定和经济发展的重要力量，我们的共同防务利益维系着我们的关系”。

美国将向卡塔尔出售5000套2型先进精确杀伤武器系统(APKWS II)，包含火箭弹推进器和高爆弹头。

卡塔尔乌代德空军基地是美国在中东地区规模最大的空军基地。美国凭借这座基地向伊拉克、叙利亚和阿富汗境内的极端和恐怖组织据点发动空袭。

卡塔尔埃米尔、即国家元首谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼6日抵美访问，9日会晤国防部长詹姆斯·马蒂斯，定于10日会晤总统唐纳德·特朗普。媒体推断，两国官员对话焦点之一是海湾外交危机。

沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及去年6月以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与后者断交。卡塔尔政府否认这一指控。特朗普2日和3日分别与沙特和卡塔尔领导人通电话，讨论断交危机。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼8日结束对美国近3周访问，其间与美方签订总金额超过36亿美元的军购协议。

政治分析师推断，美国加强对卡塔尔、沙特等中东国家军售，既有经济动因，也有借这些国家遏制伊朗在中东地区影响力之意。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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