美国总统国土安全与反恐助理博塞特辞职

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新华社华盛顿４月１０日电（记者徐剑梅 孙丁）美国白宫１０日证实，总统国土安全与反恐助理托马斯·博塞特辞职。
白宫新闻秘书莎拉·桑德斯发表声明说，博塞特领导了白宫在美国本土反恐、加强网络防范和应对空前自然灾害等方面的工作，总统特朗普感谢他的“爱国服务”。
博塞特曾在小布什政府担任白宫国土安全副顾问，参与规划了美国联邦政府第一个网络安全战略。
白宫近期有不少人事变动。９日，新任总统国家安全事务助理约翰·博尔顿正式履职。８日，桑德斯发表声明说，美国国家安全委员会发言人迈克尔·安东计划离职。
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